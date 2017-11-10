Кошмарный рост: какие товары и услуги подорожали в Молдове

Цены растут как на дрожжах: есть ли предел подорожаниям в Молдове, и может ли хоть что-то в стране дешеветь

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Цены растут: инфляция в Молдове в октябре 2017 года составила 7,9%, а средний показатель роста потребительских цен по стране составил 1,5%. Такой показатель объясняется подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров, а также тарифов на услуги, предоставляемые населению (на 3,6%, 0,3% и 0,1%, соответственно).

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В октябре больше всего подорожали садовые косточковые фрукты, свежие овощи, куриные яйца, сало, картофель, свинина, крестьянское масло, молочные продукты, мясо птицы, говядина.

Что касается непродовольственных товаров, то цены выросли на женские, мужские, детские пальто, плащи и куртки, а также женские и детские свитера, жакеты, мужскую обувь, кроссовки, сжиженный газ, автомобили, женские туфли, мужские рубашки и свитера, мебель. Также цены взлетели на гостиничные услуги, плату за содержание детей в детсадах и яслях, ремонт жилья.

Рост цен за год

Овощи — 48,4%;

Фрукты — 23,4%;

Водоснабжение и канализация — 6,5%;

Мясо — 7,1%;

Централизованное отопление — 14,1%;

Обувь — 6,3%;

Топливо — 6,2%;

Коммунальные услуги — 5,9%;

Одежда — 5,8%;

Сахар — 5,3%.

В Молдове может что-то дешеветь?

На удивление цены в Молдове могут и снижаться. Так, согласно статистике, снизились цены на цитрусовые, экзотические фрукты, бобовые, крупы, грибы, сахарный песок, свежую и копченую рыбу, телевизоры, мотоциклы, лекарства, топливо, телефоны, фотоаппараты. Подешевели и авиаперевозки, железнодорожные пассажирские перевозки, туристические услуги.