Метеорологи прогнозируют снег в Молдове

Молдавские метеорологи назвали день, когда в республике ожидается выпадение снега

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, уже на следующей неделе в стране ожидается снег. Правда, осадки будут смешанными – снег и дождь.

Как предполагают специалисты Госгидрометеослужбы, это произойдет в следующий четверг, 16 ноября. В этот день ожидается, что температура воздуха будет от 0 до +5 градусов по Цельсию. До этого два дня будут идти дожди, а воздух прогреется до +3, +10 градусов.

Именно осадки принесут с собой похолодание. В эти выходные и в понедельник в республике еще будет тепло. Днем столбик термометра покажет +10, +19 градусов. Но к концу следующей недели в ночные часы ожидаются и отрицательные значения температуры воздуха.

© Photo: meteo.md Прогноз погоды на неделю

Молдавские синоптики ранее отмечали, что первые снежинки в стране отмечены в последние дни октября.