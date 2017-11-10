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Новый Кодекс о телевидении и радио в Молдове: когда он вступит в силу

© PIXABAY / Astryd_MAD
Общество
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В Молдове обсуждают новый Кодекс о телевидении и радио: что говорят представители парламента республики

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Проект нового Кодекса о телевидения и радио Республики Молдова после его разработки и представления рабочей группой будет направлен на публичное обсуждение и на экспертизу Венецианской комиссии. 

Соответствующее заявление сделал спикер парламента страны Андриан Канду на заседании группы по совершенствованию законодательства в области СМИ в пятницу.

"Мы взяли на себя обязательство одобрить документы, разработанные группой по совершенствованию законодательства в области масс-медиа", — сказал Канду.

Телевизоры
© Sputnik/ Сергей Венявский
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По его словам, первое обсуждение и первая презентация проекта состоится в середине декабря этого года.

"Нельзя забывать о том, что если после этого законопроект проект будет зарегистрирован в конце декабря, то его нужно направить на экспертизу Венецианской комиссии. Мы не можем проголосовать за него в первом чтении без того, чтобы не высказались Венецианская комиссия и другие, в чьи компетенции это входит", — подчеркнул спикер.

Он отметил, что к голосованию можно будет перейти уже весной. "Как мы и говорили, чтобы в первой половине 2018 года новый кодекс был проголосован", — добавил Канду.

Задачи рабочей группы

Рабочая группа по совершенствованию законодательства в области СМИ состоит из восьми тематических подгрупп. В ходе пятничного заседания и была обсуждена их деятельность. Участники дискуссий заявили, что проекты документов находятся в процессе завершения, а некоторые из них требуют продления крайних сроков на их реализацию. 

ТВ, архивное фото
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Цель первой подгруппы — разработка нового Кодекса телевидения и радио. Вторая готовит новый Закон о рекламе, а третья рассмотрит предложения по изменению и дополнению законопроектов об информационной безопасности. Задачей четвертой подгруппы является разработка до конца текущего года Стратегии развития средств массовой информации. Пятая подгруппа рассмотрит законопроекты о доступе к информации и защите персональных данных. Шестая подготовит поправки в Кодекс о выборах, касающиеся поведения СМИ в период предвыборных кампаний. Перед седьмой подгруппой поставлена цель проанализировать передовой опыт в области предоставления налоговых льгот средствам массовой информации и разработать новый проект закона о государственной помощи периодическим изданиям. Подгруппа номер восемь разработает новый Закон о печати.

Как отметил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, депутат от фракции Либеральной партии Молдовы Роман Боцан, "он лично и многие другие граждане хотели бы, чтобы борьба с пропагандой была более активной. А украинская модель была бы принята как базовая". Он также обратил внимание, что в некоторые подгруппы должны быть включены депутаты комиссии, которую он возглавляет.

Igor Dodon
© Sputnik / RODION PROCA
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Помощники все те же

Рабочая группа по совершенствованию законодательства в области СМИ представляет парламентскую платформу по коммуникации и механизм постоянного сотрудничества между высшим законодательным органом страны и представителями прессы, международными организациями и неправительственными медиа.

Данная группа создана в июне 2017 года по инициативе спикера парламента Молдовы при поддержке совместного проекта ЕС и Совета Европы "Продвижением свобод и плюрализма СМИ в Республике Молдова". Техническую поддержку группе оказывают Freedom House, Internews, Шведское агентство по международному сотрудничеству (SIDA) и посольство США в Молдове.

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Теги:
пресса, СМИ, рабочая группа, парламент, Роман Боцан, Андриан Канду, Молдова
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