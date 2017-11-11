Взялись ли в Молдове за "наркобарыг"

Генеральный секретарь Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку комментирует последние громкие обыски и задержания в Молдове

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. 8 ноября 2017 года в Молдове прошло 170 параллельных обысков — силовики поставили своеобразный рекорд.

В реализации операции были задействованы сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Генерального инспектората полиции, Управления полиции муниципия Кишинев, а также территориальные отделения полиции.

Задержано 19 человек и изъято 20 килограммов различных наркотиков.

К сожалению, проделанная работа не поможет справиться с наркоманией в Молдове, говорит Sputnik Молдова Генеральный секретарь Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей CIPIDA Мирча Греку.

"Нужен комплексный подход. Нужно не просто бороться с наркоторговцами, но и вести серьезные воспитательные меры. Начиная со школьной скамьи. И этим должны заниматься специалисты, потому что вместо арестованных "наркобарыг" тут же придут другие. Это обычный рыночный закон", — объяснил Греку.

Помимо задержания наркоторговцев, молдавские СМИ и полицейские хроники часто сообщают о задержаниях наркоманов различных возрастов и их привлечении к административной и уголовной ответственности. Проблему наркотической зависимости и интереса к психоактивным веществам невозможно решить силовым путем, говорит собеседник.

"У нас силовики действуют методом запугивания. Его применяют даже к детям. Но этот метод абсолютно не действует — достаточно изучить подобный опыт в Великобритании и Португалии. Подростков этими мерами не остановить. Без воспитательной работы ничего не получится", — отметил Греку.

Доступность наркотиков в Молдове часто вводит в ступор международных экспертов, именно в связи с их доступностью и отсутствием четкой картины будущего, количество систематически употребляющих в Молдове психоактивные вещества, по словам собеседника, давно перевалило за 50 тысяч.

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"Есть очень дешевые синтетические наркотики — от 25 леев доза. Кроме того, эта синтетика намного доступнее. Ведь 15-летняя девочка которая недавно убила свою подружку на Рышкановке — она была в состоянии наркотического опьянения. И употребляла в 15 лет наркотики уже систематически", — с горечью резюмировал эксперт.