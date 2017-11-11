Громкие заказные убийства в Молдове

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Сергей Цуркану. Лозунг "Жос мафия" я слышал и видел на митингах с подросткового возраста. Лозунг этот подняли еще за несколько лет до распада СССР, и судя по тому, что он по-прежнему актуален на любых собраниях и шествиях, вывод можно сделать такой — мафия непобедима. По крайней мере в нашей стране. Ну а если серьезно, меня он всегда смешил, так как с мафией борются не митингами, а командами профессиональных и неподкупных детективов.

Мафия — структура тайная, как и любое закрытое сообщество, а вот заказные убийства в какой-то момент стали у нас, да и на всем постсоветском пространстве, чуть ли не частью городского пейзажа. Интересно, что "заказанные" — расстрелянные, взорванные или отравленные, особого сочувствия у граждан никогда не вызывали, как и исполнители убийств. Общество в первую очередь волновало одно — чтобы при исполнении заказов не страдали случайные люди.

Самым громким, но скорее всего не первым, случаем, еще в МССР, стало убийство Анатолия Вердеша в Криулянском районе, которого после этого окрестили "прорабом перестройки". Перестройка закончилась вместе с СССР и количество заказных убийств выросло на порядок — такое случается, говорит Sputnik Молдова генерал-майор полиции в отставке, ветеран советских и молдавских правоохранительных органов Борис Муравский.

"Это происходит, когда в обществе созревают определенные условия. Во времена Перестройки государственная власть и ее репрессивный механизм ослабли. Преступники сразу почувствовали, что появилась некая лазейка. Ведь такие преступления происходили и в советское время, но очень и очень редко", — сказал эксперт.

Раздел, передел и огромные производственные мощности, попавшие в частные руки на фоне тотальной нищеты большинства населения, превратили рядовых уголовников и чиновников в убийц на всей территории СНГ. В Молдове были свои национальные особенности, в том числе, и в сфере заказных убийств, продолжает Муравский.

"У нас передел собственности и кровавые разборки коснулись, в первую очередь, винодельческой промышленности. Тогда виноделие приносило очень солидный доход. Например, перед саммитом глав государств СНГ в Кишиневе, мы выяснили, что к нам из Крыма прибыло 2 брата-киллера, с заказом на устранение 5 или 6 бизнесменов виноделов. Одного из братьев мы нашли мертвым — кто-то сработал на опережение, а за вторым долго гнались", — рассказал собеседник.

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К сожалению, говорит ветеран МВД, и это, предотвращенное преступление, практически развалилось, что демонстрирует проникновение коррупции в самые высшие эшелоны власти.

"Дело было в том, что лица из властных структур заказали конкурентов, чтобы переделать сферы влияния в виноделии. Именно поэтому нас вызвали и "дали по шапке", и руководство МВД забрало у нас дело. И все — никаких последствий не было", — объяснил Муравский.

Кино и романы в мягких обложках порой романтизируют образ наемного убийцы, превращая его в глазах обывателей в современного Робин Гуда, жестокого, беспощадного, но справедливого.

"Встретить киллера "романтика" мне довелось только в Таджикистане. Он исполнил несколько десятков заказов. И он действительно верил в то, что выполняет некую миссию, благое дело, что очищает мир от бандитов и паразитов. Но это исключение — киллеры обычно намного циничнее чем заурядные убийцы", — резюмировал эксперт.

Полицейская хроника, Интернет и "память народная" хранят самые громкие преступления. В их числе — исчезновение полковника МВД и сотрудника Департамента информационных технологий Петра Димитрова — он находился в гостях, в одном из спальных районов столицы и его вызвали на улицу. С тех пор его никто больше не видел — на месте его исчезновения осталась одна туфля.

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Валерий Ротарь, криминальный авторитет (его также называли меценатом) Зеленый был расстрелян, когда подъезжал к своему особняку на Телецентре. Убийцы вынули канализационную решетку, автомобиль Зеленого остановился и этим воспользовались киллеры.

Что характерно — все эти преступления остались нераскрытыми.

В данном материале я намерено не вдавался в детали кровавых разборок прошлого, это не совсем этично, как бы не относиться к "заказанным" — благо, Интернет в Молдове развит неплохо и желающие могут прочитать об этом в избытке. Интересен сам феномен того, как "невидимая рука рынка" извлекла когда-то из загашников не только сотни сортов колбасы и свободу прессы, но и подобные преступления (которые, уточню, случались и до распада СССР).

И конечно же, все эксперты, и, надеюсь читатели, согласны с тем, что лозунг "Жос мафия" должен исчезнуть — и не потому, что его устанут выкрикивать или рисовать на плакатах, а потому, что у нас появится настоящая полиция — неподкупная, смелая и профессиональная.