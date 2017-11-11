В Кишиневе был свой Антонио Гауди

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Сергей Цуркану. В самом начале 80-х прошлого века, когда Брежнева еще никто не поддерживал, и я искренне плакал над улетающим в телевизоре Олимпийским мишкой, по Кишиневу среди детворы ходили странные и страшные слухи — якобы где-то в городе есть страшный дом, в комнате которого на столе — гроб и в нем человек. Долгое время, до зрелых лет я думал, что это обыкновенная городская легенда, детская страшилка, типа черной Волги, уничтожающей пионеров в день рождения Гитлера, однако реальность оказалась, как это часто бывает, интересней.

© Photo: oldchisinau.com Дом Георгия Бонзы в Кишиневе

Все оказалось правдой — странный дом и гроб на столе. Более того — в гробу находился сам хозяин дома. Правда не лично, а скульптура автопортрет. В Кишиневе когда-то жил человек-легенда — Георгий Бонза, дом которого на Телецентре был настоящим произведением искусства, городским музеем одного человека. Почтовый ящик в виде огромной лягушки, изгородь — скульптура пляшущие дети, многочисленные бюсты лидеров КПСС с "добавочными" орденами, птицы, виноград, таинственные заросли — поневоле вспоминается Сальвадор Дали или Антонио Гауди, великий архитектор испанской Каталонии, которых, как и Бонзу, когда-то обвиняли в безвкусице и называли шизофрениками.

© Photo: oldchisinau.com Дом Георгия Бонзы в Кишиневе

По воспоминаниям кишиневцев, Бонза был открытым для общения человеком — часто он приходил в "бадыги" и был знаменит в этой среде, а его дом был открыт для всех интересующихся. Чем он еще запомнился горожанам — он всегда был беден, скульптор-самоучка не смог "монетизировать" свои таланты. Бонза ушел вместе с СССР — покончил с собой. Его дом снесли, и теперь на его месте — дорогие особняки новых хозяев жизни.

© Photo: oldchisinau.com Дом Георгия Бонзы в Кишиневе

Лично я так и не увидел знаменитый дом, но, находясь, в театре-музее Сальвадора Дали почему-то вспомнил о Бонзе. Дом Бонзы можно увидеть в фильме Валерия Жереги "Иона", а также на немногочисленных фотографиях, оставшихся в сети.