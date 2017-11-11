Кишиневские погосты: кладбище на Мунчештах

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Мы продолжаем публикацию материалов о малоизвестных кишиневских кладбищах. Кладбище в районе Мунчешть настолько хорошо "спрятано" от глаз горожан, что даже жители близлежащих улиц не всегда догадываются о таком соседстве.

© Photo: oldchisinau.com Кладбище в районе Мунчешт, Кишинев

Кладбище расположилось на углу улиц Юрие Бабей и Декабристов (да, да, кто не знал — в Кишиневе есть улица Декабристов). Точное время основания этого погоста неизвестно, но, судя по всему, когда-то оно было кладбищем села Мунчешть, упоминание о котором есть в документах с начала XVII века. Хоронить здесь перестали в 60-е годы после открытия городского кладбища на Дойне, однако в начале нулевых тут опять появились свежие могилы.

© Photo: oldchisinau.com Кладбище в районе Мунчешт, Кишинев

Согласно Регламенту о действующих кладбищах муниципии, утверждённому Муниципальным советом столицы, кладбище "Штефан Чобану" относится к третьей категории муниципальных кладбищ.

И, конечно, кладбище это, как и каждый погост, по-своему уникально — и не только тем, что притаилось на окраине города, но и тем, что оно ничем не огорожено от жилых домов, и у некоторых жильцов могильные холмы располагаются прямо под окнами и балконами.