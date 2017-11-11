Почему в Молдове забыли Первую мировую войну

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. 11 ноября во многих странах вспоминают окончание Первой мировой войны, существует праздник — День памяти погибших в Первой мировой войне, официально известный день как День памяти павших или как День памяти, День поминовения. Первая мировая война — один из крупнейших и широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. Официальный день ее окончания — 11 ноября 1918 года.

В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.

В те годы территория нынешней Молдовы стала прифронтовым районом и тылом, что крайне негативно отразилось на экономике и уровне жизни населения и это помимо того, что на фронтах Первой мировой честно воевало больше число солдат наших земляков.

К сожалению, память о Первой мировой почти не хранилась весь советский период, да и сейчас остается где-то на задворках СМИ и исторических изысканий. Этому есть причины, говорит историк Сергей Назария.

"В советское время эта война считалась империалистической, поэтому ее не популяризировали. Кроме того, Россия, тогда только выйдя из войны мировой попала в войну гражданскую. И Первая мировая была тогда крайне непопулярна в России и не была в ее интересах", — объяснил Назария.

Кроме того, Первая мировая, явилась своеобразной прелюдией к самой страшной трагедии человечества — Второй мировой войне.

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"И конечно есть мнение, что Первая мировая не решила те вопросы, которые ставили перед собой великие державы и межвоенный период это было как затишье или перемирие перед началом Второй мировой", — разъяснил собеседник.

Человеческая жизнь является высшей ценностью, а война — это худшее, что может случится с миром, поэтому память о войне — тем более такой массовой бойне как Первая мировая, необходимо беречь во всем мире, в том числе и в Молдове.

"Конечно же необходимо помнить и Первую мировую и вторую. Необходимо хранить память об этих трагедиях. Хотя бы для того, чтобы это больше не повторилось. Если забыть — возможно повторение", — резюмировал историк.