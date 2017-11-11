Есть ли связь: любовь к шопингу и жизнь в самой бедной стране Европы

Психолог говорит о том, как не стать шопоголиком в Молдове

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Суббота, 11 ноября, — это день обычно пасмурный, и, возможно, именно для того, чтобы скрасить тоску поздней осени, этот день стал Всемирным днем шопинга.

© Sputnik/ Murad Orujov Покупки на Ebay могут стать невыгодными для молдаван

Отмечается он с 2009 года и появился как праздник больших скидок в Интернет-магазинах. Однако праздник быстро перерос Интернет и стал по сути второй "Черной пятницей" — традиционным днем скидок.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что грань между радостью от приобретения какой-либо вещи и такой манией как шопоголизм весьма тонка. Настоящий шопоголик — это человек с аддикцией, зависимостью, утверждает психолог Людмила Семина-Гицу.

"У каждого человека есть определенные потребности — в одежде, еде и так далее. Многим нужны и брендовые вещи, как правило, для поддержания имиджа. Но самое главное, покупая вещи, вы не должны наносить урон своему бюджету. Например, ваш ребенок сидит на каше и воде, а вы покупаете себе двадцатую пару обуви. Шопоголик — это зависимый человек", — сказала собеседница.

Молдова, как известно, беднейшая страна Европу. Есть ли связь между экономическим состоянием государства и количеством шопоголиков в ней?

"Тут косвенная связь, а не прямая. Количество денег в стране и количество шопоголиков не связано никак. Шопоголики — это люди, которые не удовлетворены своими эмоциональными потребностями. А это происходит с людьми как в богатых, так и в бедных странах", — отметила психолог.

Вместе с тем в Молдове у шопоголиков все же есть национальные особенности, утверждает психолог.

"Особенность в том, что у нас люди, конечно, не могут покупать люксовые авто со стразами, зато покупают менее дорогие, но абсолютно не нужные им вещи. Это могут быть наклейки, безделушки, пирожные, печенье — все что угодно, то, что не является предметом насущной необходимости", — резюмировала эксперт.

Эксперты напоминают, что шопоголизм бывает не менее опасным заболеванием, чем наркомания или алкоголизм — в США от этой зависимости страдают не менее 15 миллионов человек, а более половины англичанок считают шопинг занятием намного более полезным, чем секс.