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Пожар на складе в столичном секторе Чеканы

Год после пожара на складе в Кишиневе: почему буксует следствие

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Пожар в Кишиневе: хроника событий (32)
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Уже прошел год после кошмарного пожара на одном из складов в Кишиневе, который унес жизни двух людей: сдвинулось ли дело с мертвой точки

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Прошел ровно год после крупного пожара, который произошел на одном из складов Кишинева, унесший жизнь двух людей. Sputnik Молдова вспомнил хронологию тех страшных событий и узнал, как продвигается расследование этого дела.

Черная пятница 11.11

Возгорание произошло утром в пятницу, 11 ноября, 2016 года в складе, который расположен на улице Заводская, 9. Пожар зарегистрировали на четвертом этаже, но затем огонь быстро перешел и на помещения пятого этажа.

Всего пламя уничтожило около двух тысяч квадратных метров склада, большая часть которых (1600 квадратных метров) — на четвертом этаже здания.

Пожар на Чеканах
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Пожар на Чеканах

При исполнении профессионального долга во время тушения пожара на складском помещении в Кишиневе погиб пожарный — 28-летний Иван Ногайлык, который первым вошел в горящее здание. Молодого человека пытались спасти в течение часа и в итоге смогли эвакуировать через окно. Но медикам, проводившим реанимационные действия, спасти 28-летнего молодого человека не удалось. 

Пожар на Чеканах
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Пожар на Чеканах

 

После смерти спасателя из-за серьезного риска было принято решение тушить возгорание только снаружи. Лишь в субботу днем пожарные снова смогли войти в здание.

Пожар на Чеканах
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Пожар на Чеканах

В этот же день к пожарным обратились родственники работницы склада, которую не могли найти. Тогда же женщину объявили пропавшей.

Пожар на Чеканах
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Возгорание на складе удалось локализовать спустя сутки, то есть в субботу в 13.35, а полностью его потушили в 17.02. Известно, что в ходе операции по ликвидации пожара пострадали восемь сотрудников Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы. Часть из них была доставлена в отделение токсикологии, но приняла решение вернуться и дальше бороться с огнем. В тяжелом состоянии в больницу Святой Троицы доставили и одну из работниц склада, которая сначала находилась в состоянии комы, но через день вышла из нее.

Правоохранительные органы выдвинули четыре версии возникновения возгорания: короткое замыкание в электросети, нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, нарушение правил использования бытовой техники и невнимательность при необходимости открытого огня для выполнения тех или иных работ.

Что говорят в прокуратуре?

В прокуратуре корреспонденту Sputnik сообщили, что причина пожара установлена, однако разглашать ее нельзя пока не будут представлены результаты всех экспертиз. По этой же причине дело еще не передано в суд.

Спасатели. Архивное фото.
© Sputnik/
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"Сразу после возбуждения уголовного дела назначили экспертизу для установления материального ущерба, нанесенного экономическим агентам. Пока у нас нет результатов этой экспертизы, потому что процесс довольно трудоемкий. Было направлено ходатайство в центр экспертиз для ускорения процесса. Ждем", — отметил собеседник агентства.

По его словам, экономическим экспертам, чьи товары находились на тот момент на складе, направлены официальные письма с просьбой предоставить на экспертизу всю необходимую документацию и список товаров, которые были повреждены или уничтожены. "Исходя из того, как экономические агенты представят всю информацию и товары, эксперт может будет подготовить заключение", — пояснил источник. 

Он подчеркнул, что дело возбуждено по двум статьям: умышленное уничтожение имущества путем поджога и нарушение правил пожарной безопасности.

"Уголовное дело возбуждено по факту. Исходя из результатов экспертиз, будут установлены устанавливать виновных", — сказал представитель прокуратуры.

Пока же продолжается процесс демонтажа верхних этажей здания, пострадавшего от пожара.

  • Здание горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе
    Здание горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе
    © Sputnik / NICU GONCEAR
  • Здание горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе
    Здание горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе
    © Sputnik / NICU GONCEAR
  • Здание горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе
    Здание горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе
    © Sputnik / NICU GONCEAR
  • Здание горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе
    Здание горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе
    © Sputnik / NICU GONCEAR
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© Sputnik / NICU GONCEAR
Здание горевшего склада на улице Заводская в Кишиневе

Эхо пожара

Старшего сержанта, 28-летнего пожарного Ивана Ногайлыка, погибшего при тушении склада, посмертно наградили высшим военным орденом Республики Молдова.

Пожар на Чеканах
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Правительство страны приняло решение выделить его семье 100 тысяч леев. В стороне не остались и коллеги погибшего пожарного. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы продолжает оказывать поддержку его родным.

Как заявила пресс-секретарь ведомства Лилиана Пушкашу, наряду с тем, что согласно действующему законодательству семье погибшего пожарного была выделена пенсия, структура продолжает помогать родственникам Ивана Нагайлыка.

"Конечно, никто не сможет вернуть в семью кормильца, но мы остаемся рядом с этой семьей, потому что должны хоть как-то им помочь", — сказала Пушкашу.

У Ивана Нагайлыка остались две маленькие дочери.

Самые крупные пожары Кишинева

Как рассказала Пушкашу, за последние два года пожар на чеканском складе оказался самым крупным.

Пожар
http://dse.md/
Крупные пожары в Молдове: хроника 2016 года

"В его тушении принимал участие весь гарнизон муниципия Кишинев. Однако, мы не можем говорить о том, что это был самый крупный пожар в Кишиневе или всей Республики Молдова. В 2012 году был зарегистрирован крупный пожар на мебельном складе в столице, где пожарные и спасатели работали на протяжении более 72 часов", — сказала Пушкашу.

По ее словам, оба этих пожара можно квалифицировать как крупные, для тушения которых потребовалось привлечение всего гарнизона пожарных и спасателей столицы.

Тема:
Пожар в Кишиневе: хроника событий (32)

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Теги:
причина пожара, версия, смерть, следствие, уголовное дело, прокуратура, пожар, Иван Нагайлык, Лилиана Пушкашу, Чеканы, Молдова, Кишинев
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