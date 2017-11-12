Искусство через боль: особенности молдавских татуировок

От сердечек и корон до настоящего произведения искусства: мода на татуировки – какие рисунки выбирают молдаване для украшения своего тела

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik, Елена Комолова. Индустрия красоты не стоит на месте, каждый день предлагая что-то новое, потакая самым дерзким желаниям общества. В стороне не остаются и тату-мастера, которые не только следят за последними тенденциями, но и воплощают в жизнь необычные идеи своих клиентов. Корреспондент Sputnik пообщался с некоторыми кишиневскими тату-мастерами и узнал о секретах профессии, а также о том, как выбрать тату, и какие рисунки чаще всего набивают молдаване.

© Sputnik/ Дмитрий Степанов III тату-фестиваль СКФО

Несколько интересных фактов

Мало кто знает, но нательные рисунки были и у таких известных личностей как Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин и даже у Николая II — последнего русского императора. К примеру, вождь народов еще в молодости обзавелся татуировкой синего черепа. У российского царя на руке ниже локтя был наколот японский дракон, а у премьера Великобритании — якорь на предплечье.

Грудь 26-ого президента США Теодора Рузвельта украшал семейный герб, а у 35-ого американского лидера Джон Кеннеди на плече красовалась черепаха, которую он свел по настоянию супруги.

Татуировка была и у принца Чарльза. Нигде не упоминается где и какой рисунок украшал тело у представителя королевской семьи, однако известно, что он избавился от нательного рисунка незадолго до своей свадьбы с Дианой.

Что важно знать перед там, как посетить тату-салон

Если раньше к искусству нательной живописи в нашей стране относились негативно, то сейчас татуировка стала не просто модным аксессуаром, а одним из способов самовыражения. Что нужно знать потенциальному обладателю рисунка на теле Sputnik поинтересовался у тату-мастера Юлии Дзюбецкой.

"Во-первых, обязательно посмотреть в интернете, как должна выглядеть хорошая татуировка. Потом поговорить с несколькими мастерами, попросить показать их работы, спросить про их стаж. Вообще стать "пытливым умом", ведь это на всю жизнь. Если есть возможность, то посмотреть готовые работы мастера на другом его клиенте. Это стопроцентный показатель", — отметила собеседница.

Она подчеркнула, что "татуировка должна украшать, а не уродовать".

"Если обо всем договорились, то обязательно смотреть на стерильность расходных материалов, качество краски, ну и на чистоту", — добавила мастер.

Готовьтесь потратиться

Татуировка — удовольствие не из дешевых. И к этому надо быть готовым. Опытные обладатели тату скажут, что чем дешевле работа мастера, тем больше подвох. В погоне за дешевизной можно попасть впросак. То есть человек хотел себе тигра с грозным оскалом, а набили ему не то котенка, не то полосатого лягушонка. В таких случаях мастера берутся исправлять неудачи своих предшественников. Исправить "партак" куда сложнее, и не все за это берутся. Кроме того, дешевая тату не означает качество. Последствия — от аллергии на краску до отеков и воспалений. Некачественная работа играет большую роль, но и сам носитель тату должен правильно ухаживать за ней.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Ужасная правда о татуированных бровях: грибок губит молдавских красавиц

"Клиент должен знать, что хорошая работа не может быть дешевой. Если говорить конкретно о цене, то могу сказать только, что хорошая тату должна быть от среднего до высокого ценового показателя. Если предлагают дешево или за даром, то это либо ваш друг тату-мастер, либо тот, кто не умеет делать. Так бывает чаще всего", — отметила Дзюбецкая.

Выбрать тату — это одно дело. Важно помнить, что татуировка становится частью тела, и поэтому также требует ухода. Первые две недели будут самыми тяжелыми — кожа заживает. Поэтому надо следовать советам тату-мастера.

Что бесит татуировщиков?

Есть некоторые вопросы, которые тату-мастерам лучше не задавать. Фраза, которая может вывести из себя любого профессионала: "А сможете сделать временную татуировку?".

"Самые частые фразы: "а больно?". На самом деле в силу опыта уже даже самые глупые и банальные вопросы воспринимаются абсолютно нормально, потому что иначе ни как. Раздражает обычно, когда человек не знает, чего хочет. И тут начинается хождение по мукам — а может птичку на ручке, а может точку на пятке и т.д.", — сказала собеседница.

Ну и важно помнить, что мастер тату — не лингвист. Перед тем как украсить тело мудрой фразой на неизвестном языке, лучше узнать ее значение, иначе станете объектом насмешек, — вместо красивого высказывания, которое отражает ваше "Я", можно стать обладателем татуировки с иероглифом, который означает "куриный суп" или "сделано в Китае".

Что набивают молдаване?

О татуировке мечтают многие — от скромной девушки, до брутального мужчины. Выбор стилей татуировок настолько велик, что каждый может найти для себя что-то близкое. Но важно определиться и выбрать ту тату, которую вы не захотите свести через некоторое время.

"Чаще всего делаю черно-белые, блэкворк, дот-ворк, олдскул, японские мотивы, надписи в различных стилях. Мне по душе Япония и олдскул. Это сочные, яркие татуировки с толстыми контурами. Это классика, как Александр Сергеевич Пушкин, то есть навсегда", — рассказала собеседница.

По ее словам, каждый клиент приходит со своей историей и трепетно оберегает символику своего рисунка.

"Иногда даже обычная звездочка несет за собой интереснейшую смысловую нагрузку. Так что трогательно почти все. А что касается забавных, их нужно показывать. К сожалению, я не подберу слов, чтобы описать чудеса человеческой мысли", — добавила тату-мастер.

Тату-мастер Сергей Лемиш отметил, что на его практике очень многие клиенты приходят с просьбой набить корону или сердечко.

"Короны делают и девушки, и парни. Многие почему-то именно их берут за пример для будущей татуировки. В основном тату делают на руках или ногах. На ребрах очень болезненно", — сказал собеседник.