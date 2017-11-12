Быть или не быть крематорию в Кишиневе: детали возможного строительства

Комбинат ритуальных услуг Кишинева настаивает на постройке крематория в столице, аргументируя это тем, что на кладбищах города уже не хватает места для захоронений

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Кладбище "Святого Лазаря (более известное как "Дойна") в Кишиневе — самое большое в Европе. Оно было основано еще в 1964 году, а его площадь составляет уже около 200 гектаров. Захоронения здесь производятся каждый день, и в месяц насчитывается несколько сотен новых могил. Таким образом, с каждым годом это столичное кладбище становится все больше. Именно поэтому у кишиневских властей появилась идея построить в столице первый в Молдове крематорий. Под этот проект муниципальный совет Кишинева выделил предприятию Комбинат ритуальных услуг восемь гектаров земли прямо у кладбища Дойна. Данный проект вызвал споры среди общественности.

© Photo: Гугл.Карты Кладбище "Святого Лазаря ("Дойна") в Кишиневе

Директор Комбината Людмила Боцан рассказала Sputnik о деталях возможного строительства крематория в столице.

По ее словам, необходимость в этом возникла из-за нехватки мест на столичных кладбищах. Специалист уточнила, что "мэрия Грэтиешт (пригород Кишинева — ред.) все же уступит 37 гектаров земли для продолжения захоронений, и еще восемь гектаров для строительства крематория".

"Продолжать расширять территорию кладбища до бесконечности нельзя — это ненормально. Поэтому мы считаем, что построить крематорий будет правильным решением", — заявила Боцан.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI На кладбище "Дойна" могут снести старые могилы

Она добавила, что расширение кладбища обойдется властям в 40 миллионов леев. Боцан отметила, что позже специалисты подготовят подробный проект по строительству крематория. Во сколько обойдется его возведение, и сколько времени это займет пока неизвестно.

На данный момент, как отметила собеседница, эксперты ориентируются на крематорий в Клуж-Напоке (Румыния), который построили два года назад.

По словам Боцан, этот объект обошелся в один миллион евро и перед его строительством наши соседи также столкнулись с недовольством общественности.