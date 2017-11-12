Прогноз погоды в Молдове: на смену потеплению придет резкое похолодание

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня, 12 ноября, на большей части территории страны ожидается переменная облачность.

© RIA Novosti. Vitaliy Ankov Точный прогноз погоды, праздники и приметы

Температурный режим

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется потепление, однако уже к середине следующей недели синоптики предсказывают в некоторых районах страны снег. Максимальная температура воздуха в воскресенье, 12 ноября, составит +9..+14 градусов по Цельсию на севере страны, в центральной части страны — от +13 до +16, а на юге — от +14 до +17. В ночные часы средняя температура составит +4..+7.

Атмосферное давление в норме.

В понедельник, 13 ноября, будет еще теплее. Средняя дневная температура воздуха по стране составит +15..+18, а ночью — от +4 до +7. Во вторник, 14 ноября, резко похолодает. Средний дневной максимум составит +6..+9. На большей части страны вероятны небольшие дожди. А уже в четверг Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а в четверг, 16 ноября, в северных районах страны ожидается снег с дождем. В этот день ожидается, что температура воздуха будет от 0 до +3 градусов по Цельсию на севере республики, в центральной части — от +1 до +4, а на юге — от +2 до +5.

Праздники

12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией.

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev Какие сюрпризы преподнесет зима

В этот день отмечается память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии, живших в третьем веке в Каппадокии. Зиновий и Зиновия родились у благочестивых родителей, которые воспитали их в христианской вере. Брат и сестра рано остались сиротами и решили раздать свое наследство бедным, посвятив жизнь служению Богу. В награду за такой поступок Зиновий получил дар чудотворения — он мог молитвой исцелять больных. Жители города избрали святого своим епископом. Когда при императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, Зиновия вызвали на допрос, но несмотря на угрозы и пытки он не отрекся от своей веры. Сестра мученика, Зиновия, узнав, что ее брат страдает за Христа, тоже поспешила на судилище, где призвала язычников подвергнуть истязаниям и ее как христианку. Правитель сначала пытался убедить девушку в том, что ей следует поклониться идолам, но встретил отказ и приказал убить обоих — брата и сестру.

Народные приметы на 12 ноября

В народе 12 ноября называли Синичкиным праздником или праздником охотников. В этот день обязательно нужно было выехать, чтобы подстрелить хотя бы одного зайца — тогда в следующем году постоянно будешь возвращаться с добычей.