Астрологи предупреждают: чего ждать от следующей недели

Известный грузинский астролог Михаил Цагарели рассказал Sputnik Грузия, что сулит Космос на следующей неделе. Астропрогноз по знакам зодиака с 13 по 19 ноября.

Овен

Для Овнов первая половина недели не очень хороша. Здесь опять-таки нужно будет поработать над ошибками прошлого, потому что как раз сейчас те ошибки, которые вы допускали в прошлом, могут вылезти. А проявления этих ошибок могут создать проблемы с отдельными людьми, организациями. В первой половине недели максимально держите эмоции под контролем. Иначе мелкие неприятности могут перерастать в глобальные проблемы. Избегайте конфликтов, потому что уровень конфликтности у вас довольно высок. Самые важные мероприятия желательно перенести на вторую половину этой недели, за исключением субботнего дня, 18 ноября. Во второй половине вы станете более спокойны, у вас появится более реалистический взгляд на ситуацию и вы будете принимать более взвешенные серьезные решения.

Телец

Интересна для Тельцов первая половина недели, потому что все вокруг зеркально будет отражать вашу натуру. Поэтому если близкие и друзья будут проявлять какую-то невнимательность, агрессивность или эгоизм в отношениях с вами, то вы можете увидеть в этом, как в зеркале, ваш портрет. Значит это вы себя так ведете. Это важный и ценный космический урок для всех Тельцов, потому что пришло время поработать над искоренением этих качеств в себе. Тем более в отношении с близкими и родственниками. В первую половину недели конфликтность более высокая, но ее хорошо использовать для посещения врачей и работы над собственным здоровьем. А что касается второй половины, она более приятна. Здесь будет приятные перемены в личной жизни, отношения с партнерами станут более доверительными. Высоки шансы достичь большего материального успеха, продвижения в профессиональном или бизнес плане.

© Sputnik/ Rodion Proca Астролог о том, когда граждане Молдовы заживут обеспеченно и богато

Близнецы

Главный урок для Близнецов в первой половине недели – они могут узнать какую-то тайну и использовать эту тайну против какого-то человека, что, в свою очередь, может дать им большие дивиденды. Более того, за разглашение этой тайны они могут получить высокую должность. Но, естественно, такое поведение Близнецов не всем будет нравится. Возможны негативные реакции, порой даже конфликты. Поэтому здесь Космос устраивает близнецам серьезный экзамен на человечность: как они себя поведут и что выберут из двух возможностей. Вторая половина недели более спокойна, здесь путь к успеху станет проще. Вы будете ощущать прилив энергии, даже сумеете рутинную работу превратить в увлекательное мероприятие. Замечательно все будет и на личном фронте.

Рак

О чем должны позаботиться Раки? Во-первых, это утечка излишних финансовых возможностей. Не надо перерасходовать те средства, которые у вас есть. Экономьте. Во-вторых, максимально базируйтесь на отношениях с близкими. Это тот фундамент, на котором вы стоите. Поэтому постарайтесь быть миротворцем, и в отношениях с близкими, родственниками, членами семьи быть максимально дипломатичными, дабы везде было спокойствие и гармония. Тогда вы будете гораздо более удачными и в делах. Но с 15 ноября у вас период гораздо интереснее. Вы сможете больше и лучше реализовать свои таланты, добиться серьезного признания, укрепить здоровье. У вас будет масса ярких впечатлений от новых встреч и путешествий. Появится возможность привлечь к себе внимание, встретить истинную любовь и материально обеспечить все свои запросы.

Лев

В первую половину недели стоит быть повнимательнее, поскольку Львы будут хотеть все всем доказать – вашу правоту и правоту ваших мыслей. Не выйдет. Никто вас слушать не будет. Напрасная трата времени и нервов что-то кому-то доказывать или кого-то в чем-то переубеждать. Поэтому лучше уделяйте больше внимания родственникам, возлюбленным, защищайте, скажем так, ваши тылы. Это будет для вас более важно. Вторая половина – после 15 ноября – она гораздо для вас лучше. Здесь ваши таланты оценят по достоинству, вы больше сумеете завоевать признания, добьетесь большего расположения влиятельных персон, которые сделают вам протекцию сейчас и в будущем. Такие положительные тенденции, как счастливые события в семье и крупные приобретения, будут потихоньку возрастать в вашей жизни.

Дева

Для Дев предстоящий период хорош, удачен. Вас ждут немало полезного и интересного общения, хорошие поездки, плодотворная учеба, продуктивная работа. Даже возможен карьерный рост. Пока единственная проблема – опять-таки финансы. Есть риск незапланированных расходов, каких-то финансовых потерь. В этом плане надо быть поосторожнее, особенно, в первой половине недели. Но не расстраивайтесь, во второй половине недели вы все это сможете компенсировать, залатать бреши в вашем бюджете. И вообще после 15 ноября удача – ваша верная спутница. Звезды позаботятся о том, чтобы вы всегда оказывались в нужное время в нужном месте.

Весы

Первая половина недели важна для Весов, потому что здесь вы опять-таки становитесь перед серьезным выбором. Вам дают возможность найти такую работу, которая будет очень высокооплачиваемая, или же очень интересный проект. Все это будет давать вам заманчивые перспективы на будущее. Но тогда вам придется разрушать старые связи, выяснять отношения с партнерами. Поэтому прежде чем соглашаться, взвесьте все за и против. Но советов от "доброжелателей" не слушайте! Потому что каждый будет преследовать свои цели. Здесь нужно сделать очень важный выбор: что лучше для вас и что более человечно. Вторая половина этой недели для вас крайне удачна – здесь и энерготонус у вас возрастает, и здоровье улучшается. И если вы сделаете в первой половине правильный выбор, судьба подарит вам шанс раскрыть свой творческий потенциал.

Скорпион

У Скорпионов самые большие возможности добиться успехов, в том числе финансовых. У них масса энергии, масса планов, новых идей. Этот знак очень активный, уверенный в себе, неимоверно интуитивен. Это период интересных встреч, знакомств с приятными людьми – в общем, период позитивных перемен. Но есть и но: у Скорпионов настолько удачливый период, что некоторые из них могут перейти все рамки допущенного, дозволенного и будут потакать собственным слабостям. Поэтому не поддавайтесь тем соблазнам, которые тут Космос в виде экзаменов будет вам устраивать. Откажитесь от вредных привычек, иначе рискуете потерять подарки судьбы. А вот после 15 ноября, за исключением 18 числа, фортуна полностью на вашей стороне. Финансовый успех, большой карьерный взлет, личное счастье и семейное благополучие – все это будет на вашей стороне. Вы будете почти магически влиять на людей. Так что дерзайте!

Стрелец

Для Стрельцов идет самая сложная неделя в течение всего года. Не подходящее время для путешествий, особенно за рубеж, где у вас могут возникнуть проблемы, в том числе с законом. Здесь могут проявляться упадок сил, проблемы со здоровьем. Поэтому многие из Стрельцов захотят уединиться. Будет хорошо, если вам удастся разобраться в себе и своих чувствах. Больше занимайтесь творчеством, что будет вам более приятно, да и другие смогут оценить ваше творение высоко. Вторая половина ноября для вас сравнительно лучше. Энерготонус у вас усилится: вы уже не так быстро будете утомляться, работоспособность возрастет. Вот здесь и возникнут положительные шансы, за исключением 18 ноября. Но лучший период перспектив начнется уже с той недели.

Козерог

В первой половине недели внимательнее относитесь к своим непосредственным профессиональным обязанностям, потому что возможны какие-то ошибки и заблуждения, что может подпортить вашу репутацию. А вот вторая половина гораздо позитивнее. Она будет наполнена интересными встречами, яркими событиями. Вы сможете возглавить перспективный проект, завоевать авторитет, добиться большей справедливости. Но не увлекайтесь спасением человечества, здесь не надо перебарщивать. После 15 ноября вас ждут как большие, так и маленькие, но позитивные перемены. И, естественно, все это сделает вашу жизнь ярче, гармоничнее. События и в личном, и в финансовом, и в профессиональном планах будут принимать очень положительный поворот. Это будет отлично действовать и на ваше настроение, и на вашу судьбу.

Водолей

Сложна для Водолеев будет первая половина недели: сочувствие ваше будет не важно, настроение тоже. Некоторые из вас будут раздражительными и порой неуравновешенными. Могут возникать психоэмоциональные проблемы. А легкомысленное отношение к своим прямым обязанностям может закончиться проблемами с начальством. Вы хотите больше свободы, хотите, чтобы все вас оставили в покое. Вы хотите заниматься только тем, что вам приятно. И, наверное, это будет правильно. Но если какие-то обязательства надо выполнять, надо это делать через не могу, через не хочу. Вторая половина ноября для вас будет более положительна, спокойна и гармонична. Ваш энергопотенциал возрастет, поэтому вы можете больше проявлять инициативу, ответственности. Так что можете внедряться в интересные проекты и возможности. Некоторые из вас могут получить высокие должности. Этот период, за исключением 18 ноября, даст вам возможность правильно организовать собственную жизнь. Вы сможете легче отказываться от вредных привычек.

Рыбы

Энерготонус у Рыб на этой неделе высокий, поэтому этот знак довольно активный, энергичный, интуитивный. У вас тонкое понимание человеческой природы. Поэтому вы можете преуспеть в творчестве, психологии, в экстрасенсорике. Это особенно будет проявляться во второй половине недели. В первой половине – не исключены конфликты, особенно на финансовой почве. Поэтому важные решения лучше отложить. Вторая половина, после 15 ноября, будет гораздо положительней. Вы будете проявлять мудрость, щедрость, завоюете больше симпатий окружающих. Но все-таки будьте осторожны. В течение всей этой недели некоторые люди захотят воспользоваться вашим великодушием, вашей чувствительностью. Так что помните о золотом правиле: доверяй, но проверяй. В остальном все будет хорошо. Не упускайте подаренных судьбой шансов, дабы сделать свою жизнь лучше и краше.