Силвия Раду действует: в примэрии Кишинева грядут увольнения

В столичной администрации в скором времени может сократиться количество департаментов

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В примэрии Кишинева грядет структурная реформа. Об этом заявила в понедельник на заседании муниципальных служб и.о. примара столицы Силвия Раду.

Она считает, что в местной администрации функции многих управлений и департаментов совпадают.

"Я общалась с внешними партнерами. Они готовы поддержать нас в проведении этого комплексного процесса. Мне не понятно, почему есть более 50 управлений и департаментов. В некоторых управлениях работают до 800 сотрудников. Это слишком много", — сказала чиновница.

При этом она призвала сотрудников местной администрации содействовать проведению реформы, а не противиться ей.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Что сказала Силвия Раду о своем назначении на пост мэра Кишинева

"То, что я сказала – это не критика, а призыв к мобилизации. Меня назначили на эту должность решить кризисную ситуацию. Моя дверь открыта для сотрудников. Я готова помогать, но не закрывайте двери департаментов, а проявите содействие", — сказала Раду.

Нистор Грозаву 6 ноября заявил, что отказывается исполнять обязанности примара столицы. Тогда же он объявил, что подписал распоряжение о назначении вице-примарами Силвии Раду и Руслана Кодряну. Кроме того, Раду была назначена и.о. примара.

Год назад она баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата. С 2008 по 2015 год она занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa.