На грани: работники образования и науки отчаялись ждать обещанного

КИЩИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Председатель Федерации профсоюзов образования и наук Молдовы Думитру Иванов направил на имя премьер-министра Павла Филипа и спикера парламента Андриана Канду открытое письмо, в котором просит обратить пристальное внимание на проблемы, связанные с низкой заработной платой работников просвещения из числа не-педагогов и не-ученых.
"Каждый день генеральный совет Федерации профсоюзов просвещения и науки получает десятки писем от членов профсоюза, не педагогических работников отрасли просвещения и науки, в которых они выражают разочарование и возмущение по поводу своей бедности. Эти люди просят принять срочные меры для обеспечения защиты их основного права на достойную заработную плату и повышения уровня жизни", — отметил Иванов, которого цитирует пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.
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По словам Иванова, представители этой категории трудящихся больше не могут жить в нищенских условиях, поэтому уходят из системы, оставляя детские сады без поваров, нянечек и уборщиц.
"В схожей ситуации находятся медработники, инженеры, специалисты, библиотекари, лаборанты и методисты из отраслевых местных органов в области образования. Молодежь не приходит на освободившиеся места, и отрасль стремительно стареет. В течение нескольких лет наша система просвещения окажется в пропасти, из которой ее уже невозможно будет вытащить", — сказал Иванов.
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Он добавил, что возглавляемый им профсоюз вел с правительством переговоры, проводил акции протеста и требовал увеличения на 50% должностного оклада педагогических работников, таким образом уравнивания с прожиточным минимумом ставки не-педагогических сотрудников.
"Эта мера повлекла за собой незначительные повышения и обещания, реализованные с большим опозданием для не-педагогического персонала, составляющего половину работников отрасли", — заметил Иванов.