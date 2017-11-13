Пожарные Кишинева рассказывают детям о своей профессии

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Пожарный из Кишинева Дмитрий Польщин вместе с группой коллег и единомышленников выложил в Сеть видеоролик, в котором в доступной форме наглядно изложен рассказ для детей о тех, кто ежедневно борется с огнем.

"К нам часто приходили детки на экскурсии, но не у всех есть возможность посещать пожарные части, к тому же наступает холодное время года. Поэтому мы с ребятами решили снять серию роликов о пожарных для самых маленьких. Надеемся вам понравится наша идея и вы покажете наши видео вашим деткам, ибо для них мы их и будем создавать", — обратился Польщин к интернет-аудитории.

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По его словам, первая серия посвящена боевой одежде пожарных.

"Будем рады вашим идеям о том, что будет интересно узнать вашим малышам о профессии пожарный. Надеемся вам понравится наша идея. Видео созданы нашим караулом с любовью для самых маленьких почитателей нашей профессии", — отметил Польщин.