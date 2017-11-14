В Кишиневе отметят 75 лет победы под Сталинградом, в которой Красная Армия одержала победу над гитлеровскими войсками и их союзниками

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Национальный Координационный Комитет "Победа" открывает серию мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине победы Красной Армии в Сталинградской битве, сообщил корреспонденту Sputnik руководитель комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Величайшая в мировой истории битва, Битва за Сталинград, длилась 200 дней и ночей. Немецкие войска при поддержке румынских и итальянских союзнических армий на протяжении четырех месяцев, с июля по ноябрь 1942 года, любой ценой стремились захватить город на Волге. Но враг встретил на своём пути невиданное до сих пор сопротивление. Советские воины встали у стен Сталинграда насмерть. Немецкая авиация и артиллерия превратили город в руины, рассчитывая похоронить под ними защитников. Но советские воины защищали каждую улицу, каждый дом и каждый камень, вступали в рукопашные схватки, но не отдавали ни пяди родной земли без боя", — рассказал Петрович.

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По его словам, 19 ноября 1942 года войска Сталинградского, Юго-Западного и Донского фронтов начали операцию под кодовым названием "Уран" по окружению вражеской группировки. В ходе боёв советские войска окружили и уничтожили 330-тысячную армию фашистов. Более двух месяцев окруженные вражеские войска продолжали сражаться в окружении, отвергая предложения о сдаче. Второго февраля 1943 года остатки фашистских войск под командованием фельдмаршала Паулюса сдались в плен.

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"В канун великой исторической даты мировой истории Национальный Координационный Комитет "Победа" приглашает всех желающих посетить выставку боевых наград, документов и фотографий "Бессмертный Сталинград". В экспозиции будут представлены личные вещи участников величайшего сражения, архивные документы и уникальные фотоматериалы, повествующие о ходе Сталинградской битвы. Торжественное открытие выставки состоится 17 ноября в 17.00 в Российском центре науки и культуры. Выставка будет работать с 17 по 24 ноября. Приглашаем всех желающих", — сообщил Петрович.