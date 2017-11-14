Цены на топливо в Молдове растут

В течение двух недель в республике будут действовать повышенные максимальные цены на топливо

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В период с 15 по 28 ноября максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

Согласно информации ведомства, литр бензина АИ-95-Premium вместо 17 леев 13 банов будет стоит 17 леев 79 банов. А дизельное топливо подорожает с 15 леев 26 банов до 15 леев 78 банов.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.