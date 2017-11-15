15:54 15 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина пьет водку в защитной маске

Молдове угрожает эпидемия кори, инфекция уже бушует в Румынии и Украине

© Sputnik/ Grigoriy Vasilenko
Общество
Получить короткую ссылку
46101

Перекинется ли болезнь в нашу страну, этот вопрос корреспондент Sputnik задал врачу-инфекционисту, заведующей реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галине Кирьяковой

Нику Гончар, Sputnik

Вспышка кори наблюдается вблизи границ Молдовы — Румыния и Одесская область Украины охвачены инфекцией. В Болградском районе Одесской области из-за кори закрыли одну из школ, ведь в 2017 году эта болезнь уже привела к смертельным случаям среди детей. 

Таблетки
© Sputnik/ Алексей Даничев
В Европе - вспышка кори: попадет ли Молдова в "ловушку" эпидемии

В Румынии власти с трудом справляются с эпидемией. Лишь за первую неделю ноября зафиксировано 24 новых случая заболевания, а всего их около 10 тысяч, и более 30 человек уже погибло. Президент Румынии Клаус Иоханнис еще весной назвал ситуацию "катастрофой" и высказался за обязательную вакцинацию населения. 

Грозит ли эпидемия кори Молдове? Этот вопрос корреспондент Sputnik Молдова задал врачу-инфекционисту, заведующей реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галине Кирьяковой. 

"Вспышки, которые наблюдаются в Румынии и Украине — это одно из проявлений "волнообразного" возвращения вируса. За последние 25 лет население Молдовы пережило несколько таких волн. Со временем накапливается прослойка населения без иммунного ответа, и тогда происходит вспышка, то есть уровень заболеваемости резко поднимается. В данном случае мы говорим о кори, и это случай заболевания именно среди людей, которые не имеют иммунного ответа".

Что готовят народам СНГ биологические лаборатории Пентагона>>>

За последние годы прослойка неиммунизированного населения значительно выросла, тревожно сообщают врачи во многих странах Европы и всего мира. Главная причина, по заявлениям экспертов, это набирающая силу пропаганда отказа от вакцинации. 

"К сожалению, таковы плоды демократии – все, кому не лень, пишут в интернете абсолютно некомпетентные комментарии о вреде вакцинирования", — говорит Галина Кирьякова.

По словам врача, особенно опасна корь для взрослых людей, которые не получили иммунитета в детстве. 

Выпускница школы поселка Калиново Свердловской области
© Sputnik/ Pavel Lisitsyn
Будущее молдавских школ: "Ты без прививки? Давай, до свидания!"

"Естественно, что любое детское заболевание, как и корь, надо переносить в детском возрасте. Люди в возрасте от 20 до 30 лет переносят корь очень тяжело, и последствия бывают очень сложные и тяжелые", отметила врач.

По мнению медиков, Молдове не удастся избежать повышения заболеваемости корью. Но хотя осторожность проявлять следует, паниковать не стоит.

"Вспышки в Румынии и Украине — это нехорошо, и если это есть у соседей, мы тоже не отобьемся, не сможем, — говорит Галина Кирьякова. – Корь — это воздушно-капельная инфекция, для которой не возведешь препятствий. Это не свиная чума, когда можно расставить кордоны на границах и не пускать в страну зараженное мясо. Миграция между соседними странами и Молдовой очень развита, так что вирус легко пересекает границы". 

Ученые выяснили, почему умирает 500 тысяч европейцев в год>>>

Вместе с тем врач-инфекционист подчеркнула, что у молдавских врачей накоплен большой опыт лечения кори, а в Молдове имеются все необходимые средства и медикаменты и средства для борьбы с распространением инфекционных заболеваний.

По теме

Врачи бьют тревогу: в Молдове ухудшается эпидемиологическая ситуация
Главный санитарный врач: столица на пороге эпидемии гепатита А
Грозит ли Молдове эпидемия СПИДа
Эпидемия кори угрожает Молдове
Теги:
эпидемия кори, корь, медицина, Европа, Молдова, Медицина и здоровье
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Министра в отставку!

    Родители русских детей в Латвии требуют распустить совет по вопросам образования нацменьшинств и отправить в отставку министра образования.

  • Скульптуры мемориала советским воинам, архивное фото
    Разборки с памятью

    Департамент по культурному наследию Литвы пытается прояснить ситуацию с перезахоронениями останков советских воинов на вильнюсском кладбище.

  • Иллюстративное фото подземного железнодорожного тоннеля
    Копатель из Angry Birds

    Создатель игры Angry Birds Питер Вестербакка заявляет, что с помощью китайских инвесторов готов построить частный тоннель из Хельсинки в Таллинн.

  • На выставке Dubai Airshow 2017 достигнут ряд ключевых договоренностей в области гражданской авиации Азербайджана
    Азербайджанский Ан

    Компания "Азербайджанские авиалинии" и украинское госпредприятие "Антонов" договорились о создании совместного производства самолета Ан-178 в Азербайджане.

  • Здание Национального здания Армении
    Здравствуй, юность в сапогах

    Парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект, отменяющий отсрочку от службы в армии для студентов, обучающихся по госзаказу.

  • Города мира. Париж
    А кто это сделал?

    Казахстанские власти проверяют информацию о покупке представителем правительства республики квартиры в Париже за 65 миллионов евро.

  • Архивное фото президента КР Алмазбека Атамбаева
    Все вокруг виноваты

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обрушился с резкой критикой на Казахстан, власти стран ЕАЭС и Евразийскую экономическую комиссию.

  • Кохир Расулзода, архивное фото
    Страна саммитов

    В 2018 году в Таджикистане пройдут пять международных саммитов, в том числе саммит глав государств СНГ и заседание Совета глав правительств стран ШОС.

  • Московский международный автомобильный салон 2014 открылся для посетителей
    Опережая сроки

    Узбекско-французский автомобильный завод Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive выпустит первую продукцию на четыре месяца раньше срока.

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым
    Гражданство? Легко!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал о соглашении, которое упростит получение гражданства России гражданами Южной Осетии.

  • Министр образования и науки Карлис Шадурскис
    Министра в отставку!

    Родители русских детей в Латвии требуют распустить совет по вопросам образования нацменьшинств и отправить в отставку министра образования.

  • Скульптуры мемориала советским воинам, архивное фото
    Разборки с памятью

    Департамент по культурному наследию Литвы пытается прояснить ситуацию с перезахоронениями останков советских воинов на вильнюсском кладбище.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кэтрин, герцогиня Кембриджская со своей дочерью принцессой Шарлоттой в Гамбурге, Германия
Стиль одежды королевских особ вне протокола и официоза
Schemă frauduloasă de escrocherie și evaziune fiscală la stațiile PECO
Только в Молдове так могут обманывать людей
Почему происходят землетрясения
Почему происходят землетрясения

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться