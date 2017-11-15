Пасмурно и прохладно: точный прогноз погоды на 16 и 17 ноября

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня, 15 ноября, на большей части территории страны ожидается переменная облачность, возможны утром туманы. Температура воздуха составит + 4 + 7 C.
Температурный режим
Максимальная температура воздуха составит + 6 градусов по Цельсию на севере страны, в центральной части страны — от +7 до +8, а на юге +9 С. В ночные часы средняя температура составит +4..+5 C.
Атмосферное давление повышенное, ожидаются малые геомагнитные возмущения.
В ближайшие дни 16 и 17 ноября будет пасмурно, температура воздуха днем будет держаться на уровне + 4 + 7 С.
Праздники
Принято было именно на Аввакума читать специальные заговоры от бессонницы. Часто этим занимались знахари и целители, тем более что накануне они отмечали свой праздник, и клиентов у них было более чем достаточно, ведь они толковали приметы и проводили ритуалы.
В церкви 15 декабря почитается память пророка Аввакума, который является восьмым из 12 апостолов. К сожалению, сведений о его жизни сохранилось не слишком много. Однако, согласно преданию, Аввакум жил во время взятия Иерусалима и только 2 года не дожил до того момента, как евреи вернулись из египетского плена. Также имеется рассказ о том, что именно Аввакум приносил еду пророку Даниилу, который был брошен в ров вместе с львами. Широко известна книга пророчеств, написанная Аввакумом, состоящая из трех частей. В первой части Аввакум говорит о том, как Творец, который правит историей и миром, может допускать то, что праведников притесняют. И в ответ Бог говорит Аввакуму о том, что высокомерие и насилие будет уничтожено, а тот, кто верен своей вере, получит награду — спасение. Вторая часть книги этот ответ конкретизирует как 5 проклятий халдеев за их беззаконие, жестокость и идолопоклонство. В третьей части содержится молитва, а также говорится о пришествии Судьи мира.
Народные приметы на 15 декабря
- Если день ненастным выдался, то подобная погода продержится до 30 января (до дня Антона-Перезимника)
- Много снега 15 декабря — будет богатый сенокос в следующем году
- Если человек родился на Аввакума, то в качестве оберега ему стоит носить янтарь
- Вокруг луны 15 декабря виден темный круг — будет метель
- Петух в мороз поет — жди потепления
- Куры садятся на насест рано — будут морозы. Если же птицы хлопают крыльями и вертят хвостами — жди метели
- Гусь голову под крыло спрятал — ожидай морозов
- Кошка 15 декабря спит весь день — будет стужа
- Яркие звезды предвещают наступление сильных морозов
- Каркают вороны — примета к тому, что метель будет
- Чем красивее и затейливее узоры на окнах, тем пышнее будет зелень весной