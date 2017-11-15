Пасмурно и прохладно: точный прогноз погоды на 16 и 17 ноября

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня, 15 ноября, на большей части территории страны ожидается переменная облачность, возможны утром туманы. Температура воздуха составит + 4 + 7 C.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 6 градусов по Цельсию на севере страны, в центральной части страны — от +7 до +8, а на юге +9 С. В ночные часы средняя температура составит +4..+5 C.

Атмосферное давление повышенное, ожидаются малые геомагнитные возмущения.

В ближайшие дни 16 и 17 ноября будет пасмурно, температура воздуха днем будет держаться на уровне + 4 + 7 С.

Праздники

Принято было именно на Аввакума читать специальные заговоры от бессонницы. Часто этим занимались знахари и целители, тем более что накануне они отмечали свой праздник, и клиентов у них было более чем достаточно, ведь они толковали приметы и проводили ритуалы.

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В церкви 15 декабря почитается память пророка Аввакума, который является восьмым из 12 апостолов. К сожалению, сведений о его жизни сохранилось не слишком много. Однако, согласно преданию, Аввакум жил во время взятия Иерусалима и только 2 года не дожил до того момента, как евреи вернулись из египетского плена. Также имеется рассказ о том, что именно Аввакум приносил еду пророку Даниилу, который был брошен в ров вместе с львами. Широко известна книга пророчеств, написанная Аввакумом, состоящая из трех частей. В первой части Аввакум говорит о том, как Творец, который правит историей и миром, может допускать то, что праведников притесняют. И в ответ Бог говорит Аввакуму о том, что высокомерие и насилие будет уничтожено, а тот, кто верен своей вере, получит награду — спасение. Вторая часть книги этот ответ конкретизирует как 5 проклятий халдеев за их беззаконие, жестокость и идолопоклонство. В третьей части содержится молитва, а также говорится о пришествии Судьи мира.

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