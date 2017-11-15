Гонконгский, свиной и "Брисбен": какие вирусы гриппа идут на Молдову

Корреспондент Sputnik Moldova выяснил, стоит ли жителям республики паниковать, или оснований для этого нет, и с новыми штаммами гриппа нам удастся справиться, как и в прошлом году

Нику Гончар, Sputnik

Какой грипп ждет нас в 2017-2018 годах? Это важный вопрос, ведь вирус гриппа постоянно мутирует, производя на свет все новые и новые штаммы. До сих пор, несмотря на усилия ученых, каждый год по всему миру фиксируют случаи, когда больные гриппом умирают из-за осложнений.

В сезоне 2017-2018 годов, по сообщению Всемирной организации здравоохранения, в европейском регионе, включая Молдову, Россию, Украину и Румынию, будут циркулировать не один и даже не два, а целых три штамма вируса гриппа. Во-первых, "Гонконгский птичий", типа А/H3N2. Затем грипп типа В ("Брисбен"). И наконец, разновидность "свиного калифорнийского" вируса A/H1N1 —"Мичиган".

Первые два в нашем регионе уже знакомы и не считаются чересчур большой угрозой. А вот третий, "Мичиган" — новый мутант, он отличается от прошлогоднего штамма и поэтому опаснее своих собратьев.

Молдове угрожает эпидемия кори, инфекция уже бушует в Румынии и Украине>>>

Традиционно в группе риска окажутся дети, пожилые люди, беременные женщины, а также студенты и офисные работники – представители тех профессий, кто ведет сидячий образ жизни и большую часть дня проводит в закрытых помещениях.

© Sputnik/ Евгений Биятов Советы от Роспотребнадзора - как не заболеть гриппом

Нужно ли бояться жителям Молдовы? Этот вопрос корреспондент Sputnik Молдова задал врачу-инфекционисту, заведующей реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галине Кирьяковой.

"Мы, врачи, не боимся, и вам не советуем, потому что одно дело — прогнозы, которые любит публиковать пресса, которая любит громкие названия – "гонконгский", "свиной". А другое – то, что наблюдается в реальности. Да, грипп надвигается, но мы каждый год это проходим. Не будем паниковать, у нас в Молдове и медикаменты есть, и силы у медицины, и сопротивляемость у населения. Все будет хорошо, какой бы подтип гриппа ни был", — отметила Кирьякова.

В октябре в Молдове завершилась кампания по бесплатной вакцинации от гриппа. По сообщению государственных органов здравоохранения, по всей стране были распределены более 33 тысяч доз вакцины. Стоит ли беспокоиться тем, кто не успел вакцинироваться?

"Беспокоиться не стоит. Для вакцинации еще есть время, считается идеальным вакцинироваться за месяц до возможной встречи с вирусом, — говорит Галина Кирьякова. — Учитывая, какая сейчас погода, времени в запасе достаточно, минимум до конца ноября".

Как сообщила врач-инфекционист, новости о мутациях вируса гриппа не должны пугать население.

"Мутация происходит каждый год, и действительно, много разных подтипов вируса гриппа. Однако всё равно есть определенная этапность, повторение этих мутаций, и наш организм обладает иммунной памятью, (способностью иммунной системы эффективно отвечать на патоген, с которым у организма был предварительный контакт. – Ред.). У нас есть и перекрестный иммунитет, который помогает справляться с похожими подтипами вируса и вырабатывать нормальный иммунный ответ. Так что все не настолько страшно" — считает врач.

Однако чересчур расслабляться тоже не стоит. Многим кажется, что грипп можно запросто перенести на ногах, и незачем тратить время на поход к врачу, пропуская работу. Самолечение, по мнению врачей, это настоящий бич современного общества, причем здесь наблюдаются две крайности. Одни злоупотребляют антибиотиками и употребляют их без всякой меры. Другие полностью отрицают лекарства и вакцинацию, и все болезни лечат водкой с солью или с перцем, травками, мёдом и чесноком.

Как соблюсти золотую середину?

В любом случае, при первых признаках заболевания гриппом необходимо обратиться к врачам, а не заниматься самолечением, говорит Галина Кирьякова.

"Мне кажется, что мы понемногу все же найдем эту золотую середину. В частности, одно из хороших волевых решений министерства здравоохранения – это запрет широкой продажи антибиотиков", — считает врач.

Сегодня антибиотики без рецепта врача не продаются, и сейчас не так-то легко самому себе "назначить" лечение.

Это, по мнению медика, очень хорошо, потому что когда люди прекращают пить все лекарства подряд и как попало, уменьшается риск, что возникнет устойчивость к антибиотикам".

"Что касается самолечения "народными средствами", то я немного видела настолько лишенных смысла методов, как например, попытка вылечить кишечные инфекции водкой с солью или перцем, — объясняет врач. — Любая кишечная инфекция — это воспаление. Представьте, что вы поливаете водкой с солью царапину на коже, это будет больно. А слизистая желудка и кишечника намного нежнее, и теперь представьте себе 6-8 метров кишечника, куда заливается этот спирт с солью. Это варварский и ужасный метод лечения, при котором никогда не было зафиксировано никаких практических положительных результатов. Для лечения есть врачи".