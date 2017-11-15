Жизнь национальных меньшинств в Молдове - какая она

В четверг, 16 ноября, в 17.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему "Как соблюдаются права национальных меньшинств в Молдове?"

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Во всем мире 16 ноября отмечается "Международный день толерантности". В Молдове 5 лет назад вступил в силу закон "О не дискриминации", который был последним условием Брюсселя для подписания с Молдовой соглашения об ассоциированном членстве ЕС. Что изменилось за пять лет? Ущемляются ли права нацменьшинств в Молдове? О реальном положении дел с соблюдением прав национальных меньшинств в Молдове будут говорить эксперты:

— эксперт Центра неформального образования Diversitate Екатерина ПОСТОЛАТИЙ;

— руководитель Информационно-аналитического правозащитного центра при Координационном совете русских общин Михаил СИДОРОВ;

— председатель Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства Ян ФЕЛЬДМАН.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.