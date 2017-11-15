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Заседание парламента Молдовы, архивное фото

Новый паспорт в Молдове в 2018 году: в парламенте появилось мнение

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Первое положительное заключение парламентской комиссии получил проект закона об изменении удостоверяющих личность документов

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Депутаты парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ дали положительное заключение проекту закона об изменении удостоверений личности и паспортов гражданина Молдовы. За такое решение проголосовали пять членов комиссии, еще четверо – воздержались. 

Паспорт гражданина Молдовы
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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Ранее группа из семи депутатов зарегистрировала в парламенте соответствующий проект закона, предусматривающий, что из внутреннего, заграничного, дипломатического и служебного паспортов исключат указание группы крови. Авторы утверждают, что она не является уникальным признаком человека, так как одна и та же группа крови может быть у многих граждан. Регистрируются случаи, когда данные о группе крови в удостоверении личности не соответствуют действительности из-за ошибки медучреждения или тех, кто включал их в паспорт. Кроме того, авторы считают, что исключение группы крови из удостоверяющих личность документов облегчит их получение тем, у кого она еще не установлена на момент оформления паспорта.

В свою очередь, в комиссии не увидели ничего плохого в том, что информация о группе крови есть в удостоверении личности.

"Как врач, могу сказать, что группа крови перепроверяется, если пациенту нужно переливание. Есть информационный индикатор для докторов, когда появляется ситуация массовой катастрофы. Тогда они обращаются в пункт переливания, сообщая, сколько потерпевших поступило с той или иной группой крови. Но затем все перепроверяется. Поэтому не вижу, чем может помешать наличие данных о группе крови в паспорте", — сказал глава комиссии Владимир Хотиняну.

Депутат также подчеркнул, что "группа крови не меняется, даже если сделано полное переливание крови – 5,5-6 литров. Это генетическая закономерность".

Кроме того, планируется увеличить срок действия загранпаспорта.

"Будет изменен срок действия паспорта. Для взрослых он составит вместо семи лет – десять, для детей младше семи лет – четыре года, а для тех, кому от 7 до 16 лет – семь лет", — сказал представлявший инициативу парламентарий Константин Цуцу. 

Паспорт Республики Молдова
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Еще одно изменение касается подписи получателя. Проект предусматривает, что для граждан младше 14 лет и тех, кто не может сам поставить подпись, вместо нее в паспорте будет указан специальный символ, утвержденный правительством.

Также планируется исключить из удостоверений личности термин "национальность", который сейчас используется в значении "гражданство", что носит конфузный характер.

Ранее еще один из авторов законодательной инициативы Сергей Сырбу заявил корреспонденту Sputnik, что, скорее всего, новые удостоверения личности начнут изготавливать в Молдове уже в 2018 году. Но это произойдет только после того, как правительство разработает регламент о новой модели удостоверяющих личность документов. Депутат также подчеркнул, что старые паспорта будут действительны до истечения их срока деятельности, а цена за изготовление новых документов останется прежней.

Сначала правительство должно дать заключение по данному проекту, а затем его в двух чтениях рассмотрят в парламенте.

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Теги:
изменения, комиссия, паспорт, проект, мнение, парламент, Константин Цуцу, Владимир Хотиняну, Сергей Сырбу, Молдова
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