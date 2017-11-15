Референдум по отставке Киртоакэ: будут отпечатаны 632 тысячи бюллетеней

Как сообщили в Центризбиркоме, треть бюллетеней будет на русском языке, остальные – на государственном

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Для проведения референдума по отставке с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ напечатают 632 тысячи 104 бюллетеня, из них 218 тысяч 822 – на русском языке. Об этом в среду сообщили в Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК пояснили, что длина бюллетеня составит 120 миллиметров, а ширина – 160 миллиметров. На их печать потратят 98 тысяч леев.

В середине сентября муниципальный совет молдавской столицы принял решение о том, что референдум по отставке градоначальника Кишинева следует провести 19 ноября. Эту инициативу 19 сентября поддержала Центральная избирательная комиссия страны.

Уголовное преследование Киртоакэ

Решения, вызывающие многочисленные вопросы, стали одной из причин появления инициативы о проведении референдума по отставке столичного градоначальника.

Более того, 25 мая Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Первоначально следствие сообщало, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение мэру выдвинули 12 июля. Таким образом, в настоящее время речь идет уже о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Новак: на референдуме Киртоакэ будет отправлен в политический нокдаун

Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

Программа подготовки референдума

Центризбирком ранее утвердил смету расходов на организацию и проведение референдума. На это потребуется 8 миллионов 910,64 тысячи леев.

Согласно утвержденной программе, до 18 ноября в электоральное бюро избирательного участка можно подать заявление о голосовании по месту нахождения. Также до этого дня у каждого жителя муниципия есть возможность проверить правильность составления избирательных списков.

Непосредственно в день референдума по отставке мэра Кишинева, 19 ноября, до 15.00 будут приниматься заявления для голосования на дому от тех, кто самостоятельно не может прийти на избирательный участок.

Согласно установленной программе, избирательные участки откроются 19 ноября в 07.00 и будут работать до 21.00, а, в случае необходимости, на два часа дольше. Каждые три часа в Центризбирком будут передавать данные о ходе голосования на референдуме.

Подсчет голосов должен быть завершен в течение 18 часов после закрытия избирательного участка. Затем протокол передают в ЦИК.

До 21 ноября Центризбирком должен представить окончательные итоги референдума, а до 23 ноября – передать в Апелляционную палату отчет о проведении всенародного голосования.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Гурэу: Киртоакэ может остаться в должности до 2019 года

Сколько голосов нужно для отставки?

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.

При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

В случае отзыва Киртоакэ с должности мэра, весной 2018 года в Кишиневе могут пройти местные выборы.