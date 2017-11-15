23:27 15 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Избиратель на участке

Референдум по отставке Киртоакэ: будут отпечатаны 632 тысячи бюллетеней

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (52)
10120

Как сообщили в Центризбиркоме, треть бюллетеней будет на русском языке, остальные – на государственном

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Для проведения референдума по отставке с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ напечатают 632 тысячи 104 бюллетеня, из них 218 тысяч 822 – на русском языке. Об этом в среду сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Примар Кишинева Дорин Киртоакэ
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Социолог: явка избирателей на референдум анти-Киртоакэ под вопросом

В ЦИК пояснили, что длина бюллетеня составит 120 миллиметров, а ширина – 160 миллиметров. На их печать потратят 98 тысяч леев.

В середине сентября муниципальный совет молдавской столицы принял решение о том, что референдум по отставке градоначальника Кишинева следует провести 19 ноября. Эту инициативу 19 сентября поддержала Центральная избирательная комиссия страны. 

Уголовное преследование Киртоакэ 

Решения, вызывающие многочисленные вопросы, стали одной из причин появления инициативы о проведении референдума по отставке столичного градоначальника.

Более того, 25 мая Киртоакэ задержали по подозрению по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Первоначально следствие сообщало, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение мэру выдвинули 12 июля. Таким образом, в настоящее время речь идет уже о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. 

Григорий Новак
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Новак: на референдуме Киртоакэ будет отправлен в политический нокдаун

Поскольку дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. Кроме того, в сентябрe антикоррупционные органы страны сообщили о том, что Киртоакэ фигурирует подозреваемым в новом деле — о превышении служебных полномочий.

Программа подготовки референдума

Центризбирком ранее утвердил смету расходов на организацию и проведение референдума. На это потребуется 8 миллионов 910,64 тысячи леев. 

Согласно утвержденной программе, до 18 ноября в электоральное бюро избирательного участка можно подать заявление о голосовании по месту нахождения. Также до этого дня у каждого жителя муниципия есть возможность проверить правильность составления избирательных списков.

Непосредственно в день референдума по отставке мэра Кишинева, 19 ноября, до 15.00 будут приниматься заявления для голосования на дому от тех, кто самостоятельно не может прийти на избирательный участок.

Согласно установленной программе, избирательные участки откроются 19 ноября в 07.00 и будут работать до 21.00, а, в случае необходимости, на два часа дольше. Каждые три часа в Центризбирком будут передавать данные о ходе голосования на референдуме.

Подсчет голосов должен быть завершен в течение 18 часов после закрытия избирательного участка. Затем протокол передают в ЦИК.

До 21 ноября Центризбирком должен представить окончательные итоги референдума, а до 23 ноября – передать в Апелляционную палату отчет о проведении всенародного голосования. 

Виктор Гурэу
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Гурэу: Киртоакэ может остаться в должности до 2019 года

Сколько голосов нужно для отставки? 

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей. 

При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году. 

В случае отзыва Киртоакэ с должности мэра, весной 2018 года в Кишиневе могут пройти местные выборы.

Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (52)

По теме

Киртоакэ отпустили из-под ареста
Десять фактов о референдуме по отставке Дорина Киртоакэ
Киртоакэ не зарегистрировали кандидатом на референдуме
Теги:
бюллетени, подготовка, печать, местный референдум, ЦИК, Дорин Киртоакэ, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Район Skanste, новостройки, недвижимость
    Нажиться на старости

    Латвия может заработать на пенсиях соотечественников, которые уехали на заработки за границу и вернулись домой после выхода на пенсию.

  • Репродукция картины Валерия Балабанова Трагедия
    Сам себе прокурор

    Новая мода входит в силу в Литве – доносить на себя самого, особенно, если человек имел контакт с гражданами России или российским СМИ.

  • Портфель
    Даешь инфляцию!

    Зарплаты чиновников и парламентариев Эстонии привяжут к инфляции – чем выше будут расти цены, тем больше государственные служащие будут получать.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Миротворческая Беларусь

    Беларусь готова направить миротворческий контингент в юго-восточные регионы Украины, если это будет признано приемлемым заинтересованными сторонами.

  • Археологические работы на территории поселения Гудабертка (регион Шида Картли)
    Винная колыбель

    Археологические раскопки, которые длились в течение десяти лет, доказали, что виноделие началось не с Ирана, а с Грузии.

  • Cергей Беляков
    Что делать?

    Каковы причины череды неудач, свалившихся на абхазскую экономику, и как из этой ситуации выбираться, рассказал замдиректора Института ЕАЭС Сергей Беляков.

  • Здание министерства обороны Азербайджанской Республики, фото из архива
    Игра в войну

    В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.

  • Акция протеста студентов о принятии решения об отсрочке парламентом РА
    Ни шагу назад!

    Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.

  • Жилые дома в Париже, архивное фото
    Не мы это!

    Глава МИД Казахстана прокомментировал информацию о покупке представителем правительства квартиры в Париже за 65 миллионов евро.

  • ВС Южной Осетии
    Суд идет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.

  • Район Skanste, новостройки, недвижимость
    Нажиться на старости

    Латвия может заработать на пенсиях соотечественников, которые уехали на заработки за границу и вернулись домой после выхода на пенсию.

  • Репродукция картины Валерия Балабанова Трагедия
    Сам себе прокурор

    Новая мода входит в силу в Литве – доносить на себя самого, особенно, если человек имел контакт с гражданами России или российским СМИ.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Бронированная техника и военные на улицах Хараре, Зимбабве
Военный переворот в Зимбабве
Schemă frauduloasă de escrocherie și evaziune fiscală la stațiile PECO
Только в Молдове так могут обманывать людей
Почему происходят землетрясения
Почему происходят землетрясения

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться