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Когда в паспорта Молдовы вернется графа "отчество"

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Общество
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Когда в паспорта Молдовы вернется графа "отчество" - о том, как развиваются события в этом направлении, рассказал правозащитник Михаил Сидоров

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В четверг, 16 ноября, отмечается "Международный день толерантности". С целью поговорить о том, насколько толерантность не является пустым звуком в Молдове, в этот день в 17.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоится пресс-конференция на тему "Как соблюдаются права национальных меньшинств?".

Напомним, что пять лет назад в нашей стране вступил в силу Закон о недискриминации, который был последним условием Брюсселя для подписания с Молдовой соглашения об ассоциированном членстве c Евросоюзом.

Юрист Михаил Сидоров
© Sputnik/ Николай Костыркин
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Но и сегодня в Молдове остаются нерешенными многие вопросы, связанные, например, с представителями этнических меньшинств.

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Эксперт в области права, руководитель Информационно-аналитического правозащитного центра Михаил Сидоров, который станет одним из спикеров намеченной пресс-конференции, продолжает в числе других правозащитников выступать за возвращение отчества в официальные документы Республики Молдова, в частности — во внутренние паспорта страны.

В своей статье в газете "Русское слово" Сидоров сообщил, что такое предложение было внесено на обсуждение в постоянной парламентской Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям.

Конкретно речь идет о внесении изменения в Закон № 273 от 09.11.1994 года "Об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы". Статью 3 "Удостоверения личности. Вид на жительство" предлагается дополнить пунктом (7)1 следующего содержания:

"(7)1 При заполнении удостоверений личности по желанию лица, принадлежащего к национальному меньшинству, указывается его отчество в соответствии с нормами родного языка".

"Напомню, что в июле 2012 года парламент по инициативе правительства внес изменения в указанный закон, в соответствии с которыми в настоящее время удостоверение личности гражданина Республики Молдова заполняется только на молдавском языке без указания отчества владельца. Из пунктов 6, 7 статьи 3 были исключены положения о том, что удостоверение личности заполнялось на государственном, русском и английском языках, и что при заполнении удостоверения на русском языке — по желанию лица, принадлежащего к национальному меньшинству, — указывалось его отчество в соответствии с нормами родного языка. Данные изменения вступили в силу 7 марта 2013 года", — рассказал Сидоров.

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По его словам, таким образом, в течение 17 лет с момента введения паспортов Республики Молдова удостоверение личности заполнялось с указанием отчества владельца и фактически являлось единственным официальным документом, в котором проживающие в стране украинцы, русские, болгары, белорусы, гагаузы и представители других этносов имели возможность указывать полностью свое имя собственное, традиционно состоящее из фамилии, имени и отчества.

Конференция молдавских дипломатов и историков
© Sputnik/ Николай Костыркин
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"Это положение соответствовало статье 11 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, предусматривающей, что стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право пользоваться своей фамилией, именем и отчеством на языке этого меньшинства, а также право на их официальное признание в соответствии с требованиями, закрепленными их правовыми системами. Молдова присоединилась к Рамочной конвенции в 1996 году", — напомнил Сидоров.

Он уверен, что исключение отчества из удостоверений личности представителей национальных меньшинств

— нарушает вышеуказанную ст. 11 Рамочной конвенции;

— является вмешательством в частную жизнь граждан;

— противоречит положениям статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, статье 28 Конституции Республики Молдова и статье 28 Гражданского кодекса РМ.

"В Молдове, включая Приднестровье, проживают несколько сотен тысяч представителей национальных меньшинств. Подавляющее большинство этих граждан в имени собственном обязательно используют отчество. В Приднестровье это две трети населения. Таким образом, безмотивное исключение отчества из официального документа затрагивает их жизненные интересы, является массовым нарушением права человека на собственное имя и свидетельствует о стремлении к этнокультурной ассимиляции представителей национальных меньшинств", — подчеркнул правозащитник.

LIVE: Как защитить права этнических меньшинств в Молдове
© Sputnik.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Как защитить права этнических меньшинств в Молдове

Он напомнил, что более пяти лет этнокультурные общины добивались восстановления нарушенного права, адресовав свои петиции в различные инстанции, в том числе международным правозащитным организациям.

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"В результате некоторые структуры ООН и Совет Европы отреагировали на эти обращения. В мае 2016 года Консультативным комитетом Совета Европы по итогам очередной проверки было принято Четвертое заключение об исполнении Молдовой Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, содержащее также рекомендации об устранении выявленных недостатков. Комитет призывает молдавские власти принять все необходимые меры, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имели официально признанные личные имена на языках меньшинств, в том числе в их документах, удостоверяющих личность", — отметил Сидоров.

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Теги:
этнические меньшинства, отчество, паспорт, закон, Михаил Сидоров, Молдова
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