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Генеральная прокуратура РМ

Какая структура переедет в здание Генпрокуратуры Молдовы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Министр юстиции Молдовы заявил, что в здании Генпрокуратуры планирует разместиться ЦИК, это при том, что есть и другие заявки

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. В здание Генеральной прокуратуры Молдовы в скором времени переедет Центральная избирательная комиссия (ЦИК), несмотря на то, что заявку на "переселение" подала Государственная налоговая служба. Об этом в среду в парламенте заявил министр юстиции Владимир Чеботарь.

Генеральная прокуратура Молдовы переедет в новое здание. Это следует из проекта решения, разработанного министерством юстиции республики. 

"Мы думаем, что в здании разместится ЦИК. Хотя запрос есть и со стороны Налоговой службы", — заявил Чеботарь. 

Эдуард Харунжен
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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В настоящее время Центризбирком базируется в здании по улице Василе Александри, 119.

Генпрокуратура также будет находиться в центре Кишинева, но не на улице митрополита Бэнулеску-Бодони, 26, а на бульваре Штефана чел Маре, 73.

Проект предполагает бесплатную передачу этого здания в ведомство Генпрокуратуры. Ранее оно находилось при генеральной дирекции по администрированию зданий правительства Республики Молдова.

В здании, располагающемся на бульваре Штефана чел Маре, 73, расположатся Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратуры, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (центральный офис) и прокуратура муниципия Кишинева (главный офис). Таким образом, все эти структуры будут находиться в одном блоке. Персонал, который переедет по новому адресу, состоит из прокуроров, консультантов, инспекторов, офицеров специальной прокуратуры, специалистов, технического и вспомогательного персонала — всего 338 рабочих единиц.

На данный момент в этом здании располагается суд столичного сектора Центр, который "пропишется" по адресу бульвар Штефана чел Маре, 162.

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Теги:
здание, переселение, Центризбирком, Генеральная прокуратура, Владимир Чеботарь, Молдова
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