Какой будет погода в Молдове: точный прогноз на 17 и 18 ноября

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 16 ноября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, утром возможны туманы, температура воздуха составит +5 С на севере Молдовы, в центре и столице +6 С, на юге республики до +7 тепла.
Прогноз синоптиков и предсказателей совпал: зима будет снежной и лютой>>>
В ближайшие несколько дней возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в геомагнитные бури. Медики рекомендуют следить за самочувствием.
В ближайшие дни — 17 и 18 ноября — температура воздуха днем составит + 5 +7 градусов, ночью +1+2 С, также в пятницу возможны дожди на территории всей страны.
Праздники
16 ноября почитается память княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича, женившегося на греческой царевне. Согласно преданию, Анна должна была заключить брак с византийским принцем, однако свадьба не состоялась, поскольку невеста решила посвятить себя служению Богу. Примерно в 1086 году князь Всеволод решил построить для своей дочери Андреевский монастырь, в котором Анна стала игуменьей. Сама настоятельница сделала многое для того чтобы благоустроить обитель.
В частности, стараниями Анны была открыта первая в Европе школа по грамоте, пению и ремеслам, где могли учиться девочки. Также Анна принимала самое активное участие в ведении государственных дел. После смерти митрополита она решила отправиться в Византию и найти нового митрополита, что ей удалось сделать в ближайшее время.
Народные приметы на 16 ноября
- Снег выпал на мерзлую землю — следующий год будет урожайным
- Если человек родился 16 ноября, то его талисманом является оникс. Именинник, скорее всего, будет мастером на все руки
- Морозный день 16 ноября — следующий год для крестьянина будет неудачным
- В печи сильно дрова горят — ожидай бурю в ближайшее время
- Облака низко плывут по небу — примета, что вскоре наступит по-настоящему зимняя стужа
- Лед встал на реке — можно надеяться на хороший урожай в следующем году
- Вечером 16 ноября ударил мороз — зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур
- Крот роет нору на северной стороне — будет оттепель, на западной — сырая погода, на южной — холода, на восточной — всю зиму будет тепло и сухо.
- Мыши начали рыть норы — жди стужу
- Снег 16 ноября уже лежит, но еще не все листья опали с деревьев — год будет неурожайным.
- Дрова в печи не горят — наступит оттепель. Сильное пламя, напротив, предвещает сильные снегопады и бураны
- Дым столбом идет — согласно приметам, жди холодов
- Если необходимо уйти далеко из дома в этот день, нужно обязательно прочесть молитву
- Если использовать духи в этот день, то ни один дух не тронет