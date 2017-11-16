Какой будет погода в Молдове: точный прогноз на 17 и 18 ноября

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КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 16 ноября, на всей территории страны ожидается переменная облачность, утром возможны туманы, температура воздуха составит +5 С на севере Молдовы, в центре и столице +6 С, на юге республики до +7 тепла.

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В ближайшие несколько дней возможны небольшие геомагнитные возмущения, переходящие в геомагнитные бури. Медики рекомендуют следить за самочувствием.

В ближайшие дни — 17 и 18 ноября — температура воздуха днем составит + 5 +7 градусов, ночью +1+2 С, также в пятницу возможны дожди на территории всей страны.

Праздники

16 ноября почитается память княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича, женившегося на греческой царевне. Согласно преданию, Анна должна была заключить брак с византийским принцем, однако свадьба не состоялась, поскольку невеста решила посвятить себя служению Богу. Примерно в 1086 году князь Всеволод решил построить для своей дочери Андреевский монастырь, в котором Анна стала игуменьей. Сама настоятельница сделала многое для того чтобы благоустроить обитель.

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В частности, стараниями Анны была открыта первая в Европе школа по грамоте, пению и ремеслам, где могли учиться девочки. Также Анна принимала самое активное участие в ведении государственных дел. После смерти митрополита она решила отправиться в Византию и найти нового митрополита, что ей удалось сделать в ближайшее время.

Народные приметы на 16 ноября