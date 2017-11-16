Синоптики: в Молдову приходит зима

Молдавские метеорологи сообщили о том, что в стране на следующей неделе уже и днем будут регистрироваться минусовые температуры

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Уже в начале следующей недели в дневные часы в Молдове будет регистрироваться минусовая температура воздуха. Таков прогноз Государственной гидрометеорологической службы.

С понедельника на севере страны в течение трех дней могут пройти смешанные осадки. В центральных районах это ожидается только во вторник. Вместе с ними в страну придет похолодание.

Если 20 ноября только ночью будет —1, +4, а днем еще ожидается +2, +7, то уже 22 ноября в ночные часы столбик термометра опустится до —2, —7 градусов по Цельсию, а днем будет от —3 до +2 градусов.

Это ниже нормальных показателей. Обычно среднесуточная температура в Молдове в этот период достигает +2, +4 градусов.