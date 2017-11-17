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Снега не будет: точный прогноз погоды в Молдове на 18 и 19 ноября

© Sputnik/ Denis Abramov
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (180)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 17 ноя окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 17 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, температура воздуха составит + 4 + 6 С. Несмотря на прогнозы синоптиков, звучавшие в начале недели, снега сегодня не будет.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 6-7  С в Кишиневе и + 7 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Возможны небольшие геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +4 С днем, а ночью +2 С.

Уровни опасности погоды
© Sputnik/
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В центре республики ожидается от +6  до + 7 С в дневные часы и +1 +2 С — ночью. На юге температура поднимется до + 6 градусов днем и +4 С в ночные часы.

В ближайшие дни — 18 и 19 ноября — ожидается малооблачная погода, возможны осадки. В целом температура будет держаться на уровне + 3 + 5 С.

Праздники

Почитается 17 ноября память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру. Однако правители узнали о деятельности Ермея и Никандра, после чего арестовали их и потребовали отречься от своей веры в пользу язычества. На это проповедники ответили отказом, за что были подвергнуты многочисленным мучениям.

Очень боялись 17 ноября нечистой силы, говоря о том, что, попав в человеческое жилище, она может начать пакостить: бить посуду, ссорить между собой членов семьи, может устроить пожар. Особенно привлекательными для духов были пустые дома или избы, в которых двери не закрыты. Поэтому, крестьяне обычно 17 ноября запирали двери и не приглашали в гости даже самых близких родственников.

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Несмотря на многочисленные запреты, молодежь собиралась в этот день шумной компанией. Молодые люди и девушки веселились, могли гулять практически до рассвета.

Народные традиции

  1. Мышей больше, чем обычно — примета, что будет холодная зима
  2. В Новолуние снег выпал — скоро он растает
  3. Если в Новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца
  4. Лес 17 ноября кажется издалека черным — жди оттепели
  5. Белые круги вокруг солнца — по приметам, жди снежную бурю
  6. Нельзя ничего выносить из дома — счастье потеряешь
  7. Нельзя давать денег взаймы даже самым близким друзьям и родственникам
  8. Нужно начертить кресты над дверями и окнами с помощью мела — так нечистая сила в дом не проникнет
  9. Для защиты от злых сил можно насыпать на подоконник немного рябины
  10. Чтобы защититься от духов, можно использовать змеиный выползок (шкурку змеи, которая сбрасывается в процессе линьки), подкову
  11. Не нужно играть свадьбы 17 ноября, заключать сделки или судиться, знакомиться с новыми людьми — эти дела не будут успешными и никакой пользы не принесут
  12. В этот день стоит удержать мужчину в семье, когда он захочет уйти к любовнице, то после этого он будет оставаться верным своей жене
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (180)

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Теги:
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