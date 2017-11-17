Снега не будет: точный прогноз погоды в Молдове на 18 и 19 ноября

КИШИНЕВ, 17 ноя окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 17 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, температура воздуха составит + 4 + 6 С. Несмотря на прогнозы синоптиков, звучавшие в начале недели, снега сегодня не будет.
Температурный режим
Максимальная температура воздуха составит + 6-7 С в Кишиневе и + 7 С на юге.
Атмосферное давление повышенное. Возможны небольшие геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.
На севере Молдовы температура воздуха составит днем +4 С днем, а ночью +2 С.
В центре республики ожидается от +6 до + 7 С в дневные часы и +1 +2 С — ночью. На юге температура поднимется до + 6 градусов днем и +4 С в ночные часы.
В ближайшие дни — 18 и 19 ноября — ожидается малооблачная погода, возможны осадки. В целом температура будет держаться на уровне + 3 + 5 С.
Праздники
Почитается 17 ноября память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра. Оба мученика, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Никандр и Ермей прославились тем, что активно занимались проповедованием и распространением христианского учения, многих язычников им удалось обратить в свою веру. Однако правители узнали о деятельности Ермея и Никандра, после чего арестовали их и потребовали отречься от своей веры в пользу язычества. На это проповедники ответили отказом, за что были подвергнуты многочисленным мучениям.
Очень боялись 17 ноября нечистой силы, говоря о том, что, попав в человеческое жилище, она может начать пакостить: бить посуду, ссорить между собой членов семьи, может устроить пожар. Особенно привлекательными для духов были пустые дома или избы, в которых двери не закрыты. Поэтому, крестьяне обычно 17 ноября запирали двери и не приглашали в гости даже самых близких родственников.
Несмотря на многочисленные запреты, молодежь собиралась в этот день шумной компанией. Молодые люди и девушки веселились, могли гулять практически до рассвета.
Народные традиции
- Мышей больше, чем обычно — примета, что будет холодная зима
- В Новолуние снег выпал — скоро он растает
- Если в Новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца
- Лес 17 ноября кажется издалека черным — жди оттепели
- Белые круги вокруг солнца — по приметам, жди снежную бурю
- Нельзя ничего выносить из дома — счастье потеряешь
- Нельзя давать денег взаймы даже самым близким друзьям и родственникам
- Нужно начертить кресты над дверями и окнами с помощью мела — так нечистая сила в дом не проникнет
- Для защиты от злых сил можно насыпать на подоконник немного рябины
- Чтобы защититься от духов, можно использовать змеиный выползок (шкурку змеи, которая сбрасывается в процессе линьки), подкову
- Не нужно играть свадьбы 17 ноября, заключать сделки или судиться, знакомиться с новыми людьми — эти дела не будут успешными и никакой пользы не принесут
- В этот день стоит удержать мужчину в семье, когда он захочет уйти к любовнице, то после этого он будет оставаться верным своей жене