Махинации с тендерами на закупку продуктов: пока не сидит никто

Пять обвинительных приговоров вынесены в рамках множественных расследований дел о закупках продуктов питания, начатых после отравлений детей в дошкольных учреждениях – никто не оказался в тюрьме

Елена Комолова, Sputnik Молдова

Год назад общественность взбудоражила новость о массовых отравлениях в учебных заведениях молдавской столицы. Подобные случаи продолжили регистрироваться и после этого. В результате правоохранительные органы начали расследование.

Год спустя начала расследования

В конце ноября 2016 года сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали 17 человек, обвиняемых в закупках некачественных продуктов для детсадов и школ Кишинева. В эту схему были вовлечены руководители и чиновники всех пяти управлений образования, молодежи и спорта столицы, а также ряд экономических агентов. Чиновников от должности отстранили, следствие продолжилось. Кроме того, вопрос подняли и в молдавском парламенте, поставив перед государственными службами задачу – решить проблему и довести расследование до логического завершения.

"По данным фактам открыты 32 уголовных дела, проведены обыски в 46 местах. На данный момент вынесены приговоры в отношении пяти человек, среди них в том числе — представители экономических агентов и сотрудник управления мэрии. В Антикоррупционной прокуратуре есть еще дела в отношении 14 обвиняемых, расследование которых практически завершено", — заявил в четверг в высшем законодательном органе глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

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При этом, он подтвердил, что в ходе последовавших после случившегося проверок у попавших под следствие экономических агентов изъяты тонны некачественных продуктов или товаров, хранившихся в антисанитарных условиях. В том числе куриное мясо, яблоки, чай, какао, картофель, свекла, рыба и другие продукты.

Однако все предпринятые меры полностью ситуацию не исправили. Контролирующие органы в 2017 году составили еще три протокола о правонарушениях. В июне в детском саду села Крокмаз района Штефан-Водэ отравились 12 детей. В августе в детском лагере того же района в больницу с болями в области живота обратились 27 человек. Еще один массовый случай отравления произошел в детском саду Каушан – пострадали 14 детей.

Пять человек узнали приговор, но никто в тюрьме не оказался

Стоит сразу отметить, что для смягчения наказания все пятеро уже узнавших вердикты полностью признали свою вину и просили рассматривать уголовное дело на основании собранных в ходе расследования стороной обвинения доказательств.

Главный бухгалтер управления образования, молодежи и спорта столичного сектора Центр в рамках примэрии Кишинева Маргарета Тимофей узнала свой приговор 18 октября, однако решение опубликовали только 15 ноября.

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Следствие доказало, что в апреле 2016 года она сообщила представительнице фирмы ООО "Sanex-Comerţ" Наталье Бахчиванжи, которая на самом деле управляла делами этой компании вместе с мужем Сергеем, что управление намерено организовать в указанной фирме проверки с привлечением Финансовой инспекции по вопросу продовольствия. Данная компания по контракту поставляла продукцию управлению образования сектора Центр. В итоге Тимофей предложила за деньги повлиять на чиновников, чтобы проверки не проводились. За это она получила тысячу леев, однако в момент передачи денег заявила, что другим чиновникам также надо заплатить. Все услуги она оценила в 10 тысяч леев.

Кроме того, у Тимофей в июне 2016 года была встреча с мамой одного из выпускников, в ходе которой она за определенную плату обещала повлиять на людей, ответственных за проведение экзаменов на степень бакалавра, что бы сын женщины успешно их сдал.

В судебном решении также сказано, что в мае-июне прошлого года главбух вымогала и получила деньги (сумму установить не удалось), чтобы повлиять на руководителя управления образования столичного сектора Центра Аллу Вырлан, которая помогла бы нужной фирме выиграть тендер на поставку продовольствия.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд же решил приговорить ее по совокупности совершенных преступлений лишь к штрафу в три тысячи условных единиц (60 тысяч леев). Также у нее конфисковали тысячу леев, полученную при совершении преступления.

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Чета Бахчиванжи за взятку выиграла еще два тендера

Супруги Наталья и Сергей Бахчиванжи предстали перед судом в рамках отдельного уголовного дела и узнали приговор еще летом. Интересно, что за деньги они выиграли два тендера: первый — на поставку сахара и сливочного масла районной больнице Хынчешт, второй – фасоли и капусты одному из управлений министерства обороны Молдовы.

В первом случае им помог специалист по госзакупкам Виктор Горохолски, которому за подтасовку тендера заплатили пять тысяч леев. Он получил их через посредника Адриана Лемнару (юрист Центра общественного здоровья Хынчешт). Во втором случае вопрос решить удалось за шесть тысяч леев.

В итоге "Sanex-Comerţ" стала победителем обоих тендеров, несмотря на то, что было более выгодное предложение. С хынчештской больницей контракт был заключен на сумму почти в 244 тысячи леев, а с Минобороны – на 450 тысяч леев.

Все обвиняемые свою вину признали, поэтому слушания шли по упрощенной процедуре. В итоге Наталья Бахчиванжи была признана виновной по статье 325 УК РМ. Ее приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в женской тюрьме и штрафу в 3300 условных единиц (66 тысяч леев). Такой же тюремный срок и штраф получил ее муж Сергей. Но обоих свободы не лишили, дав испытательный срок в один год. Если за это время они не совершат других преступлений, то приговор в исполнение приведен не будет.

Адриан Лемнару признан виновным по статье 326 УК РМ и приговорен к штрафу в три тысячи условных единиц (60 тысяч леев). Также ему запрещено в течение двух лет занимать общественные должности.

Виктор Горохолски осужден по статье 324 УК РМ. Он должен заплатить штраф в 1200 условных единиц (24 тысячи леев). Кроме того, он также не может работать на общественной должности в течение двух лет.

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Какие вердикты вынесет суд в отношении других обвиняемых, покажет время. Однако материалы этих двух дел показали, насколько легко можно было достичь желаемого результата, заплатив достаточно символичную сумму в качестве взятки.

Итог же подобных махинаций – десятки детей на больничных койках.

Возможно, стоит принимать более кардинальные меры, чтобы полностью искоренить проблему и отбить всякое желание хитрить с поставками продовольствия в образовательные и медицинские учреждения?