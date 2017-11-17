15:48 17 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Взятка

Махинации с тендерами на закупку продуктов: пока не сидит никто

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Скандал в Кишиневе: детей травили некачественными продуктами (18)
94 0 0

Пять обвинительных приговоров вынесены в рамках множественных расследований дел о закупках продуктов питания, начатых после отравлений детей в дошкольных учреждениях – никто не оказался в тюрьме

Елена Комолова, Sputnik Молдова 

Год назад общественность взбудоражила новость о массовых отравлениях в учебных заведениях молдавской столицы. Подобные случаи продолжили регистрироваться и после этого. В результате правоохранительные органы начали расследование.

Год спустя начала расследования

В конце ноября 2016 года сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали 17 человек, обвиняемых в закупках некачественных продуктов для детсадов и школ Кишинева. В эту схему были вовлечены руководители и чиновники всех пяти управлений образования, молодежи и спорта столицы, а также ряд экономических агентов. Чиновников от должности отстранили, следствие продолжилось. Кроме того, вопрос подняли и в молдавском парламенте, поставив перед государственными службами задачу – решить проблему и довести расследование до логического завершения.

"По данным фактам открыты 32 уголовных дела, проведены обыски в 46 местах. На данный момент вынесены приговоры в отношении пяти человек, среди них в том числе — представители экономических агентов и сотрудник управления мэрии. В Антикоррупционной прокуратуре есть еще дела в отношении 14 обвиняемых, расследование которых практически завершено", — заявил в четверг в высшем законодательном органе глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. 

Работа детского сада
© Sputnik/ Михаил Мордасов
Детсады Кишинева опасны для здоровья: еще четыре ребенка отравились

При этом, он подтвердил, что в ходе последовавших после случившегося проверок у попавших под следствие экономических агентов изъяты тонны некачественных продуктов или товаров, хранившихся в антисанитарных условиях. В том числе куриное мясо, яблоки, чай, какао, картофель, свекла, рыба и другие продукты.

Однако все предпринятые меры полностью ситуацию не исправили. Контролирующие органы в 2017 году составили еще три протокола о правонарушениях. В июне в детском саду села Крокмаз района Штефан-Водэ отравились 12 детей. В августе в детском лагере того же района в больницу с болями в области живота обратились 27 человек. Еще один массовый случай отравления произошел в детском саду Каушан – пострадали 14 детей.

Пять человек узнали приговор, но никто в тюрьме не оказался

Стоит сразу отметить, что для смягчения наказания все пятеро уже узнавших вердикты полностью признали свою вину и просили рассматривать уголовное дело на основании собранных в ходе расследования стороной обвинения доказательств.

Главный бухгалтер управления образования, молодежи и спорта столичного сектора Центр в рамках примэрии Кишинева Маргарета Тимофей узнала свой приговор 18 октября, однако решение опубликовали только 15 ноября. 

Парламент заседание
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Массовые отравления детей: депутаты начинают свое расследование

Следствие доказало, что в апреле 2016 года она сообщила представительнице фирмы ООО "Sanex-Comerţ" Наталье Бахчиванжи, которая на самом деле управляла делами этой компании вместе с мужем Сергеем, что управление намерено организовать в указанной фирме проверки с привлечением Финансовой инспекции по вопросу продовольствия. Данная компания по контракту поставляла продукцию управлению образования сектора Центр. В итоге Тимофей предложила за деньги повлиять на чиновников, чтобы проверки не проводились. За это она получила тысячу леев, однако в момент передачи денег заявила, что другим чиновникам также надо заплатить. Все услуги она оценила в 10 тысяч леев.

Кроме того, у Тимофей в июне 2016 года была встреча с мамой одного из выпускников, в ходе которой она за определенную плату обещала повлиять на людей, ответственных за проведение экзаменов на степень бакалавра, что бы сын женщины успешно их сдал.

В судебном решении также сказано, что в мае-июне прошлого года главбух вымогала и получила деньги (сумму установить не удалось), чтобы повлиять на руководителя управления образования столичного сектора Центра Аллу Вырлан, которая помогла бы нужной фирме выиграть тендер на поставку продовольствия.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд же решил приговорить ее по совокупности совершенных преступлений лишь к штрафу в три тысячи условных единиц (60 тысяч леев). Также у нее конфисковали тысячу леев, полученную при совершении преступления.

Приговор Бухгалтера Одного Из Управлений Примэрии Кишинева by Sputnik Moldova on Scribd

Чета Бахчиванжи за взятку выиграла еще два тендера

Супруги Наталья и Сергей Бахчиванжи предстали перед судом в рамках отдельного уголовного дела и узнали приговор еще летом. Интересно, что за деньги они выиграли два тендера: первый — на поставку сахара и сливочного масла районной больнице Хынчешт, второй – фасоли и капусты одному из управлений министерства обороны Молдовы. 

В первом случае им помог специалист по госзакупкам Виктор Горохолски, которому за подтасовку тендера заплатили пять тысяч леев. Он получил их через посредника Адриана Лемнару (юрист Центра общественного здоровья Хынчешт). Во втором случае вопрос решить удалось за шесть тысяч леев. 

Больница
© Sputnik/ Александр Кондратюк
В Каушанах на поминках отравились 52 человека, среди них - дети

В итоге "Sanex-Comerţ" стала победителем обоих тендеров, несмотря на то, что было более выгодное предложение. С хынчештской больницей контракт был заключен на сумму почти в 244 тысячи леев, а с Минобороны – на 450 тысяч леев.

Все обвиняемые свою вину признали, поэтому слушания шли по упрощенной процедуре. В итоге Наталья Бахчиванжи была признана виновной по статье 325 УК РМ. Ее приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в женской тюрьме и штрафу в 3300 условных единиц (66 тысяч леев). Такой же тюремный срок и штраф получил ее муж Сергей. Но обоих свободы не лишили, дав испытательный срок в один год. Если за это время они не совершат других преступлений, то приговор в исполнение приведен не будет.

Адриан Лемнару признан виновным по статье 326 УК РМ и приговорен к штрафу в три тысячи условных единиц (60 тысяч леев). Также ему запрещено в течение двух лет занимать общественные должности.

Виктор Горохолски осужден по статье 324 УК РМ. Он должен заплатить штраф в 1200 условных единиц (24 тысячи леев). Кроме того, он также не может работать на общественной должности в течение двух лет. 

Приговор По Делу о Махинациях с Тендерами by Sputnik Moldova on Scribd

Какие вердикты вынесет суд в отношении других обвиняемых, покажет время. Однако материалы этих двух дел показали, насколько легко можно было достичь желаемого результата, заплатив достаточно символичную сумму в качестве взятки.

Итог же подобных махинаций – десятки детей на больничных койках.

Возможно, стоит принимать более кардинальные меры, чтобы полностью искоренить проблему и отбить всякое желание хитрить с поставками продовольствия в образовательные и медицинские учреждения?

Тема:
Скандал в Кишиневе: детей травили некачественными продуктами (18)

По теме

Врач назвала возможные причины массового отравления людей на свадьбе
Чищенные грецкие орехи: за 20 леев – сальмонеллез и отравление кадмием и свинцом
Новая напасть: в Молдове растет число отравившихся грибами
Теги:
махинации, тендер, взятки, закупка, продукты, приговор, суд, примэрия Кишинева, Виктор Горохолски, Адриан Лемнару, Сергей Бахчиванжи, Наталья Бахчиванжи, Маргарета Тимофей, Виорел Морарь, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Денежные купюры. Архивное фото
    Большой-большой секрет

    Сейм Латвии принял поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает на второй день саммита лидеров Евросоюза (ЕС) в Брюссель, 20 октября 2017 года
    Я вас научу!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте поделится со странами Евросоюза опытом борьбы с фейковыми новостями.

  • Пикет в поддержку русского языка обучения в Латвии
    Русские своих не бросают

    В столице Эстонии у здания Посольства Латвийской Республики состоялся пикет солидарности в поддержку русского образования Латвии.

  • Мультикоптер (беспилотник) в небе, архивное фото
    Разлетались!

    Генеральная прокуратура отмечает рост числа несанкционированных полетов квадрокоптеров и дронов, в том числе над строящейся БелАЭС.

  • КПП Верхний Ларс
    Предметный разговор

    Спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе и замглавы МИД России Григорий Карасиным обсудили в торговлю, транспорт и гуманитарные контакты.

  • Оформление полисов ОСАГО и КАСКО в Казани
    Застрахуй туриста…

    Как в Абхазии обстоит страховое дело, и нужно ли туристам, приезжающим в республику, страховать свою жизнь и автотранспорт, - в материале Sputnik.

  • Российский член экипажа ТПК Союз ТМА-10М Олег Котов
    Космическое сотрудничество

    Российская государственная корпорация "Роскосмос" намерена наладить сотрудничество с ОАО "Азеркосмос" в сфере освоения космоса.

  • McDonald's
    Стоп "Макдоналдс"

    Будет ли открыта в Армении сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", и как на возможность появления в стране мирового бренда реагируют граждане.

  • Казахский алфавит на латинице
    Проработать алфавит

    Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел первое заседание национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.

  • Презентация нового номера журнала Русское слово в Южной Осетии
    "Русское слово"

    Презентация одиннадцатого номера журнала "Русское слово в Южной Осетии" состоялась в Цхинвале.

  • Денежные купюры. Архивное фото
    Большой-большой секрет

    Сейм Латвии принял поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает на второй день саммита лидеров Евросоюза (ЕС) в Брюссель, 20 октября 2017 года
    Я вас научу!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте поделится со странами Евросоюза опытом борьбы с фейковыми новостями.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Нидаросский собор, Норвегия
Красота, да и только: реальные здания, попавшие в мультфильмы
Кража
Внимание: полиция ищет мужчину, который обокрал женщину в подъезде
Референдум по отставке Дорина Киртоакэ
Референдум по отставке Дорина Киртоакэ - что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться