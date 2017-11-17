Что нельзя делать в Кишиневе в день референдума

В воскресенье рядом с избирательными участками будет запрещено проводить ряд действий

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Исполняющая обязанности генпримара молдавской столицы Силвия Раду подписала в пятницу распоряжение об обеспечении общественного порядка в день проведения местного референдума, 19 ноября.

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Согласно данному документу, в радиусе 100 метров от избирательных участков запрещается продажа алкогольных напитков, а также проведение каких-либо собраний. За соблюдением этих положений будут следить кишиневская полиция и ответственные лица из управления торговли столичной администрации. Кроме того, правоохранители будут контролировать данные зоны, чтобы не допустить нарушения общественного порядка.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Подводные камни референдума по Киртоакэ

Для проведения референдума по отставке с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ напечатают 632 тысячи 104 бюллетеня, из них 218 тысяч 822 – на русском языке.

Вопрос, на который 19 ноября предстоит ответить жителям муниципия Кишинев, звучит так: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?"

Согласно установленной программе, избирательные участки откроются 19 ноября в 07.00 и будут работать до 21.00, а, в случае необходимости, на два часа дольше. Непосредственно в день референдума по отставке мэра Кишинева, 19 ноября, до 15.00 будут приниматься заявления для голосования на дому от тех, кто самостоятельно не может прийти на избирательный участок.

Подсчет голосов должен быть завершен в течение 18 часов после закрытия избирательного участка. Затем протокол передают в ЦИК. До 21 ноября Центризбирком должен представить окончательные итоги референдума, а до 23 ноября – передать в Апелляционную палату отчет о проведении всенародного голосования.

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей. При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.