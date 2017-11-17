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Дорин Киртоакэ

Экстрасенс: скорбь, венчание и депрессия ждут Киртоакэ после референдума

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Участник битвы экстрасенсов Моисей Лепэдату предсказал ближайшую судьбу отстраненного мэра Кишинева.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Вне зависимости от того, выйдут жители Кишинева на референдум 19 ноября или нет, Дорин Киртоакэ потеряет должность примара Кишинева, заявил для Sputnik экстрасенс Моисей Лепэдату. Дальнейшая судьба отстраненного градоначальника будет развиваться неоднозначно. Его ждет большая роль в политике, но не в молдавской, предсказал экстрасенс.

"Я вижу его за границей, возле мужчины среднего роста, которому за 60 лет. Это соседняя страна — Румыния, в которой он пробует много лет. В Молдове ему места не будет. Он потеряет и пост примара, и партию", — рассказал Моисей Лепэдату.

По словам экстрасенса, политическая карьера за границей у Дорина Киртоакэ пойдет в гору. Но личная жизнь вряд ли наладится. Лепэдату предсказал, что у градоначальника будет еще несколько браков.

"Будет два венчания, и ни одно не будет удачным. Он будет страдать из-за семейных отношений. Счастья в жизни он иметь не будет. Так как место, где он родился, было заколдованное. И это надо снять", — сказал экстрасенс.

Лепэдату считает, что неудачи градоначальника как раз и связаны с "заколдованным" местом его рождения. Впрочем, одной из историй, в которой фигурирует имя отстраненного примара, предсказатель обещает положительный исход. За решетку по делу о платных парковках Киртоакэ не сядет, а лишь отделается штрафом или условным наказанием.

Теги:
колдовство, предсказание, градоначальник, карьера, венчание, должность, мэр, брак, референдум, Дорин киртоакэ, Моисей Лепэдату, Молдова, Кишинев
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