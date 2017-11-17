Фонд наказов избирателей может появиться в Приднестровье

Приднестровские законодатели разработали ряд инициатив в проект бюджета региона на будущий год

ТИРАСПОЛЬ, 17 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье намереваются создать фонд наказов избирателей. О такой инициативе парламентских комитетов рассказал глава Законодательного собрания Александр Щерба на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Предложены источники формирования доходной части фонда наказов избирателей", — отметил Щерба.

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Приднестровские парламентарии разработали еще ряд инициатив, которые будут оформлены в виде поправок к главному финансовому документу — Бюджету 2018 года.

По словам Щербы, у законодателей есть замечания по составлению государственных программ в части их адресности — наполнения реальными объектами и статьями. Поэтому, резервируя средства, необходимо четко понимать адресность их использования, резюмировал он.

На координационном совещании, проведенном парламентариями накануне встречи с Красносельским, было решено ускорить процедуру рассмотрения проекта бюджета 2018 года. Депутаты намерены одолеть три чтения до 19 декабря, чтобы в новый год Приднестровье вошло со вступившим в силу бюджетом.