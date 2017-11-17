Митрополит старообрядческой церкви Корнилий прилетел в Кишинев

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В Кишинев из Москвы с официальным визитом прилетел митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви Корнилий.

В Кишиневском аэропорту его встречали сотрудники посольства России и представители клира и прихожан Русской православной старообрядческой церкви.

Как сообщил Корнилий корреспонденту Sputnik, он прилетел в Кишинев, в первую очередь, для того, чтобы поздравить с юбилеем епископа Кишиневского и всея Молдовы (Русской православной старообрядческой церкви) Евмения.

"Мы проведем молебен вместе с нашими собратьями, которые представляют собой честь и славу русской и молдавской земли. Я встречусь с людьми, чтящими нашу веру и делающими все, чтобы эта земля процветала", — отметил Корнилий.

По его словам, руководство Русской православной старообрядческой церкви делает все, чтобы обеспечить мир между своими единоверцами.

"Народ Молдовы по сути своей – мирный. Здесь живут в большинстве своем православные. Нынешний президент Молдовы также хорошо относится к старообрядцам. И мы уверены, что наши контакты будут способствовать миру на этой земле", — сказал Корнилий.