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Как помогает организму человека ежедневная 30-минутная ходьба

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Общество
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Медики выяснили, как ежедневные минимальные физические нагрузки и прогулки влияют на организм человека

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. "Ежедневная ходьба в течение 30 минут полезна для здоровья", — эта фраза уже, казалось бы, ставшая хрестоматийной и ежедневно звучащая с экранов телевизоров — не пустой звук. Гиподинамия и неправильное питание, которым грешит большинство офисного планктона, приводят к быстрому набору веса, различным стадиям ожирения и, как следствие, к тяжелым хроническим заболеваниям.  

Между тем, многие из тех, кто часами и днями пропадает за компьютером, психологически не хотят выходить из сложившейся зоны комфорта. Их, что называется, силком не затащишь в спортзал, на беговую дорожку или в бассейн.

Как же быть в ситуации, когда сидячий образ жизни исподтишка подтачивает организм человека, работающего в офисе? Ответ на этот вопрос дали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ, ежедневно каждый взрослый человек должен проходить не менее 7-8 тысяч шагов. Если учитывать, что каждый шаг составляет, в среднем, порядка полуметра, то расстояние, которое ежедневно должен пешком преодолевать человек, составляет 3-4 километра. Его, при учете ходьбы со средней скоростью 5 с половиной километров в час, можно преодолеть за 30-50 минут.

Врачи также подчеркивают, что ходьбу можно заменить систематическими физическими нагрузками в тренажерном зале. В таком случае более серьезные занятия спортом должны длиться не менее 2,5 часов в неделю. Для начинающих аэробные тренировки с небольшим включением силовых упражнений можно распределить по полчаса 5 раз в неделю, либо по 50 минут три раза в неделю. При этом, идеальным будет следующий график: понедельник-среда-пятница, либо вторник-четверг-суббота. 

Физическая активность как контраргумент смерти

Данные исследования, проведенного экспертами ВОЗ свидетельствуют: даже ежедневные 30-минутные пешие прогулки снижают риск преждевременной смерти. Такой аргумент становится особенно актуальным для людей, которым за пятьдесят, поскольку спортом многие из них заниматься уже не могут или не хотят, а систематическая ходьба является для них надежной панацеей от тяжелых недугов.

Так, специалистами ВОЗ установлено, что ходьба снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, злокачественных опухолей толстой кишки и рака молочной железы.

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Между тем, если ходить пешком лишь час-полтора в неделю, риск преждевременной смерти снизится лишь на 20 процентов. Если пешая ходьба будет занимать более 6 часов за семь дней, то смерть от респираторных заболеваний снизится на четверть, от онкологии — на 10 процентов, а от сердечно-сосудистых проблем — на 25 процентов. 

Теги:
ходьба, рак груди, сахарный диабет, инсульт, инфаркт, бег, онкология, спорт, здоровье, рак, смерть, ВОЗ, Молдова, Кишинев
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