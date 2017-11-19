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Референдум по отставке мэра стартовал в Кишиневе

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (15)
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В воскресенье, 19 ноября, в Кишиневе начался референдум, на котором жители столицы должны решить: оставаться или нет Дорину Киртоакэ и дальше мэром молдавской столицы

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Референдум по вопросу отставки мэра Кишинев Дорина Киртоакэ, который находится под следствием из-за обвинений в коррупции, стартовал  в воскресенье, 19 ноября.

Это первый плебисцит по отзыву  столичного градоначальника за все годы независимости Республики Молдова.  

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала Партия социалистов (ПСРМ). Поводом для этого стали решения Киртоакэ на посту столичного градоначальника, вызвавшие критику со стороны общества, а также судебные разбирательства, в которых он фигурирует. ПСРМ поддержала также "Наша партия" и оппозиционная Партия коммунистов. Однако большинство других партий, хотя и резко критикуют Киртоакэ, заявили о бойкоте плебисцита.

Киртоаку задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В тот же день районный суд Кишинева продлил домашний арест Киртоакэ еще на 25 дней. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен с поста главы столичной администрации.

Чуть больше, чем за неделю до проведения референдума по его отставке суд принял решение освободить Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль, то есть он не сможет покидать город и будет обязан сообщать о своих возможных передвижениях.

Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

На голосование вынесен один вопрос: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара (мэра) муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ?" и два варианта ответа- "За" и "Против". Избирательные участки закроются в 21:00.

Для местного референдума напечатано порядка 623 тысяч бюллетеней, из которых более 400 тысяч – на государственном языке и порядка 200 тысяч – на русском языке.

Если не будет явки, то постановление об объявлении местного референдума не состоявшимся принимает Центральная избирательная комиссия.

Если референдум будет признан состоявшимся, и его результаты будут в пользу отставки Киртоакэ. Тогда Центрибирком начинает подготовку к избранию нового мэра столицы Молдовы. 

Корреспонденты Sputnik Молдова следят за ходом референдума в режиме онлайн. Чтобы узнать подробности первыми, переходите сюда>>>>>

Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (15)
Теги:
кишиневцы, отставка, мэрия, референдум по отставке Киртоакэ, Кишинев
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