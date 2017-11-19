Додон: референдум - шанс изменить ход вещей в Кишиневе

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Приняв участие в местном референдуме по отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ у жителей столицы есть возможность изменить ситуацию в муниципии, заявил в воскресенье журналистам президент Молдовы Игорь Додон, пришедший на избирательный участок вместе с супругой.

"Важно, что сегодня мы дали кишиневцам возможность проголосовать за изменение ситуации в Кишиневе. Факт, что сегодня проводится референдум, — уже маленькая победа. Это впервые за годы независимости, когда кишиневцы инициировали референдум по отставке того, кто десять лет руководил городом. Если мы хотим изменить ход вещей, сегодня есть такая возможность", — сказал Додон.

Глава государства подчеркнул, что как и другие жители города, он с супругой хочет, чтобы в городе было чисто, чтобы у детей были детские плоадки, чтобы в парках не велись стройки.

"Нас всех объединяет любовь к этому городу. Если референдум не состоится, выборы будут в 2019 году. Но сейчас у нас есть возможность изменить ситуацию, тогда весной следующего года будут досрочные выборы. Уверен, что ожидания были больше от мандата Дорина Киртоакэ. Но есть то, что есть", — добавил Додон.

Вопрос, на который 19 ноября отвечают жители муниципия Кишинев, звучит так: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?"

Для проведения референдума напечатали 632 тысячи 104 бюллетеня, из них 218 тысяч 822 – на русском языке.

Согласно установленной программе, избирательные участки открылись 19 ноября в 07.00 и будут работать до 21.00, а, в случае необходимости, на два часа дольше. Непосредственно в день референдума по отставке мэра Кишинева, 19 ноября, до 15.00 принимаются заявления для голосования на дому от тех, кто самостоятельно не может прийти на избирательный участок.

Подсчет голосов должен быть завершен в течение 18 часов после закрытия избирательного участка. Затем протокол передают в ЦИК. До 21 ноября Центризбирком должен представить окончательные итоги референдума, а до 23 ноября – передать в Апелляционную палату отчет о проведении всенародного голосования.

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей. При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.

К 11.30 явка составила 5,65% — проголосовали 35,5 тысячи человек.