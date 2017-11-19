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Президент Игорь Додон

Додон: референдум - шанс изменить ход вещей в Кишиневе

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (18)
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Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, за что проголосовал вместе с супругой на местном референдуме

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Приняв участие в местном референдуме по отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ у жителей столицы есть возможность изменить ситуацию в муниципии, заявил в воскресенье журналистам президент Молдовы Игорь Додон, пришедший на избирательный участок вместе с супругой.

"Важно, что сегодня мы дали кишиневцам возможность проголосовать за изменение ситуации в Кишиневе. Факт, что сегодня проводится референдум, — уже маленькая победа. Это впервые за годы независимости, когда кишиневцы инициировали референдум по отставке того, кто десять лет руководил городом. Если мы хотим изменить ход вещей, сегодня есть такая возможность", — сказал Додон. 

Явка на Референдум 19 ноября, 11:00
© Sputnik/
Какова явка на референдуме к 11:00

Глава государства подчеркнул, что как и другие жители города, он с супругой хочет, чтобы в городе было чисто, чтобы у детей были детские плоадки, чтобы в парках не велись стройки.

"Нас всех объединяет любовь к этому городу. Если референдум не состоится, выборы будут в 2019 году. Но сейчас у нас есть возможность изменить ситуацию, тогда весной следующего года будут досрочные выборы. Уверен, что ожидания были больше от мандата Дорина Киртоакэ. Но есть то, что есть", — добавил Додон.

Вопрос, на который 19 ноября отвечают жители муниципия Кишинев, звучит так: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?"

Для проведения референдума напечатали 632 тысячи 104 бюллетеня, из них 218 тысяч 822 – на русском языке.

Согласно установленной программе, избирательные участки открылись 19 ноября в 07.00 и будут работать до 21.00, а, в случае необходимости, на два часа дольше. Непосредственно в день референдума по отставке мэра Кишинева, 19 ноября, до 15.00 принимаются заявления для голосования на дому от тех, кто самостоятельно не может прийти на избирательный участок. 

Дорин Киртоакэ
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Подсчет голосов должен быть завершен в течение 18 часов после закрытия избирательного участка. Затем протокол передают в ЦИК. До 21 ноября Центризбирком должен представить окончательные итоги референдума, а до 23 ноября – передать в Апелляционную палату отчет о проведении всенародного голосования. 

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.  При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.

К 11.30 явка составила 5,65% — проголосовали 35,5 тысячи человек.

Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (18)

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Теги:
голосование, местный референдум, Игорь Додон, Дорин Киртоакэ, Кишинев
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