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Дорин Киртоакэ

Первый референдум в Кишиневе: что говорят жители столицы о Киртоакэ

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (18)
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Сегодня в Кишиневе "праздник": что думают жители столицы о референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра

Елена Комолова, Sputnik

День "Х" наступил для либерала Дорина Киртоакэ — в Кишиневе проходит первый за всю историю независимости Молдовы референдум по отставке мэра столицы. Корреспондент Sputnik прошелся по улицам Кишинева, побывал на нескольких избирательных участках, да и сам принял участие в голосовании.

Избирательный участок, архивное фото
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Text-online: Как проходит референдум по отставке мэра Кишинева

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала Партия социалистов Молдовы. Поводом для этого стали решения Киртоакэ на посту столичного градоначальника, противоречащие закону и вызвавшие критику со стороны общества, а также судебные разбирательства, в которых он фигурирует.

Главный вопрос дня

Немного о "виновнике" сегодняшнего дня. Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году. На данный момент он находится под следствием, на время которого от отстранен с занимаемой должности. Подробнее об этом читайте здесь.

Главный вопрос дня: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?". На него предстоит ответить порядка 628 тысячам человек, у которых есть право голоса. Однако не многие спешат принять участие в референдуме. За три часа голосования явка в столичном муниципии составила всего 2,16%. К данному моменту явка превысила 7,72%.

Дорин Киртоакэ
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Активнее всего голосуют в столичных секторах Ботаника и Рышкановка, наименее — на Чеканах. Самая низкая явка в пригородах зарегистрирована в населенном пункте Крузешты, а высокая — в Сынжера. В возрастной категории наиболее активны жители в возрасте 26-40 лет, а меньше всего голосуют представители молодежи (18-25 лет).

Пустынный Кишинев

Процесс голосования проходит спокойно и даже несколько пассивно. Улицы Кишинева пустынны, общественный транспорт свободный. Как машин, так и горожан, разгуливающих по улицам, в Кишиневе мало. Вероятно, как всегда на выходные многие сорвались в деревни. Те же, кто остался в столице, кажется, никуда не спешат, и обходят участки для голосования стороной. 

Участок, на котором я проголосовала ранним утром, был не то, чтобы без очередей, кроме членов комиссии, наблюдателей и еще нескольких работников ЦИК там вообще никого не было. Только я, наблюдатели и комиссия. Первый раз голосовала на первом референдуме, да еще и первой оказалась.

На улице прямо у участка хлопотали дворник и подсобный рабочий, которые все цело увлеклись уборкой опавших листьев. На вопрос о том, собираются ли они принять участие в голосовании, собеседники ответили, что пока заняты, а там видно будет.

"Сегодня в Кишиневе праздник"

Впрочем, на некоторых участках голосование идет довольно бойко. Те, кто приходит на референдум, надеются, что с отставкой мэра жизнь в столице наладится.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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"Сегодня в Кишиневе праздник. Вершится правосудие. Решается судьба столицы", — заявил корреспонденту Sputnik житель Кишинева при выходе из участка для голосования.

"Голосовала за достойную жизнь, за нормальный город. Сколько можно это терпеть? Третий срок на посту мэра, а никакого толку. Разруха в городе — смотреть страшно", — отметила столичная жительница.

Некоторые настроены крайне пессимистично. Так, одна из студенток заявила, что референдум не состоится из-за низкой явки. "Мало кто из моих знакомых собирается голосовать, а лично приняла решение участвовать в референдуме. Надоел этот хаос в столице", — отметила собеседница.

"Не понимаю, зачем его надо было вообще организовывать. Киртоакэ под следствием. Его и дядю давно списали с политической арены. Потратили день в пустую. Смотрите, как мало народу в городе. Думаете, что они все по участкам для голосования разбрелись? Конечно нет", — сказал кишиневский пенсионер.

Впрочем, есть и другие мнения по поводу плебисцита. Некоторые защищают Киртоакэ, знаменитого не только своими скандальными решениями, но и наличием нескольких уголовных дел.

Какова судьба мэра решится уже совсем скоро. За референдумом можно следить в онлайн трансляции и в других материалах Sputnik Молдова.

Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (18)

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Теги:
референдум по отставке Киртоакэ, явка, Дорин киртоакэ, Молдова, Кишинев
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