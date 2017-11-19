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Швейная фабрика

От рассвета до заката: как восходила и падала звезда "Стяуа Рошие"

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Общество
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Уникальную историю создания молдавского трикотажного объединения "Стяуа Рошие" рассказала корреспонденту Sputnik бывший директор одной из фабрик Тамара Трутнева

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik, Дарья Чернега. Флагман легкой промышленности Советской Молдовы был создан через считанные дни после того, как республику освободили от фашистов — в августе 44-го года. Поначалу это было ателье в полуподвальном помещении, где работали на заказ несколько вязальщиц. А после окончания войны туда поступило первое оборудование — так называемые мальезные или кругловязальные машины, которые доставили из тогда еще Ленинграда.

Закройно-пошивочный цех №2 Стяуа рошие
© Sputnik/ А. Соломонов
Закройно-пошивочный цех №2 "Стяуа рошие"

Как рассказала Sputnik бывший директор одной из фабрик объединения "Стяуа Рошие" Тамара Трутнева, в период блокады станки, укутанные в защитный материал, спрятали на дне Невы. А когда война закончилась, их достали из воды. Часть из них поступила в Кишинев. Со временем объединение "Стяуа Рошие" разрослось, и в самые "тучные" советские годы — в 80-е оно насчитывало более пяти тысяч рабочих. Дочерние предприятия находились даже в небольших селах.

"К примеру, село Каракуй. Наше предприятие купило там двухэтажный домик и оборудовало цех по пошиву женского белья. В этот филиал мы посылали только крой и фурнитуру. Такой была политика предприятия — обеспечить трудом сельское население. Ведь, например, куда пойти работать молодым мамам, когда у них маленькие дети", — поделилась воспоминанием собеседница.

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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Заказы по пошиву белья выполняли не только в отдаленных селах, но в женской колонии Руска. Платили заключенным в зависимости от выработки. Оплата начислялась по тем же тарифам, что рабочим на свободе. Объединение "Стяуа Рошие" производило не только бельевой трикотаж, но и верхний трикотаж, перчатки. Объем производства чулочно-носочных изделий, например, достигал 37-ми миллионов экземпляров в год. И это, по словам Трутневой, было сопоставимо с работой нескольких чулочных фабрик России. Продукция "Стяуа Рошие" продавалась во всем СССР. Изредка удавалось зарабатывать валюту.

"Ее (валюты) количество было незначительным. Валюту не конвертировали в рубли, а оставляли для расчета с внешними партнерами. Например, мы попали в большой Европейский каталог. Но не бесплатно, а за пять тысяч долларов. Дорого, зато в него было внесено название "Стяуа Рошие", — рассказала Трутнева.

Вязальный цех Кишиневского производственного объединения Стяуа Рошие
© Sputnik/ А. Соломонов
Вязальный цех Кишиневского производственного объединения "Стяуа Рошие"

Работникам трикотажного объединения гарантировали не только соцпакет, бесплатные квартиры и дешевые путевки. Желающие могли рассчитывать на образование. Тех, кто окончил только среднюю школу, отправляли в техникум, а рабочие смены пересматривали таким образом, чтобы они не пересекались с занятиями. Кроме того, порядка 30-ти человек окончили Московский текстильный институт, не отрываясь от станка в Кишиневе.

"Это были высочайшие специалисты, но со средним образованием. Техникумы тогда давали хорошую базу, и на предприятии они доросли до инженеров. Поэтому наступил момент, когда им понадобилось высшее образование. Для того, чтобы они не ездили в Москву, мы оплатили приезд преподавателей, и они работали с нашими заочниками", — вспоминает собеседница.

Автоматизированные машины по вышиванию аппликаций на одежде
© Sputnik/ А. Соломонов
Автоматизированные машины по вышиванию аппликаций на одежде

С распадом СССР для "Стяуа Рошие" наступили трудные времена. Флагман легкой промышленности Советской Молдовы не смог выжить в условиях, когда разрушились связи по поставкам сырья. Как вспоминает Трутнева, руководство предприятия обращалось за помощью властям республики, но понимания так и не нашло. Однажды, на просьбу обеспечить госзаказ по пошиву трикотажных изделий для Национальной армии один из высокопоставленных чиновников ответил: "В Румынии все купим".

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Теги:
пошив одежды, промышленность, экономика, "Стяуа Рошие", Тамара Трутнева, Молдова
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