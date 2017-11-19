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Референдум по отставке мэра в Кишиневе

На референдуме в Кишиневе зарегистрированы нарушения

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (18)
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Различные нарушения зарегистрированы в ходе проведения местного референдума по отставке с поста генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Зампредседателя Окружного избирательного совета Виталий Мирон рассказал, какие нарушения уже зарегистрированы на местном референдуме по отставке генпримара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ.

"К 12.45 на двух избирательных участках была предвыборная агитация. Также частично подтверждается информация, что в некоторых электоральных бюро на урнах для голосования были вместо четырех пломб — две или три. Зарегистрировали два случая, когда избиратель фотографировал бюллетень. По этому факту составлен протокол, а фотография изъята. Также выявлены два эпизода, когда бюллетени порвали, один случай, когда избиратель отказался, чтобы ему ставили печать, и два случая, когда граждане отказались быть включенными в дополнительные списки", — сказал Мирон. 

Президент Игорь Додон
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Он отметил, что к 12.45 проголосовали 53 тысячи 313 избирателей (явка 8,47%), из которых 682 — по дополнительным спискам.

Самые активные — это жители муниципия в возрасте 56-70 лет. Уже 23 тысячи человека в этой возрастной категории пришли на участки. Старше 71 года проголосовали 10,5 тысячи человек, в возрасте 41-55 лет — 11 тысяч, в возрасте 26-40 лет — почти 7 тысяч, а молодые люди 18-25 лет — менее 1,5 тысячи.

Самая низкая явка в пригородах на данный момент отмечена в Крузешть — 0,69%, а самая высокая — в Сынджере 13,55%.

Вопрос, на который 19 ноября отвечают жители муниципия Кишинев, звучит так: "Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?"

Для проведения референдума напечатали 632 тысячи 104 бюллетеня, из них 218 тысяч 822 – на русском языке.

Согласно установленной программе, избирательные участки открылись 19 ноября в 07.00 и будут работать до 21.00, а, в случае необходимости, на два часа дольше. Непосредственно в день референдума по отставке мэра Кишинева, 19 ноября, до 15.00 принимаются заявления для голосования на дому от тех, кто самостоятельно не может прийти на избирательный участок. 

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Подсчет голосов должен быть завершен в течение 18 часов после закрытия избирательного участка. Затем протокол передают в ЦИК. До 21 ноября Центризбирком должен представить окончательные итоги референдума, а до 23 ноября – передать в Апелляционную палату отчет о проведении всенародного голосования. 

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей.  При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.

Какова судьба мэра решится уже совсем скоро. За референдумом можно следить в онлайн трансляции и в других материалах Sputnik Молдова.

Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (18)

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Теги:
голосование, нарушения, местный референдум, Виталий Мирон, Кишинев
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