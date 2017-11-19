Кроме референдума в воскресенье в Молдове проходят и местные выборы

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали, какова явка на выборах примаров, проводимых в воскресенье в десяти населенных пунктах Республики Молдова.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI На референдуме в Кишиневе зарегистрированы нарушения

В Сынджере (муниципий Кишинев) к 13.00 на избирательные участки пришли 15,38%, в коммуне Берлинць Бричанского района — 35,09%, в коммуне Зырнешты Кагульского района — 26,17%, в коммуне Плопь Кантемирского района — 25,16%, в коммуне Штефэнешть Флорештского района — 28,54%, в селе Фурдуий Ной Глодянского района — 33,84%, в коммуне Лэпушна Хынчештского района — 13,82%, в коммуне Сэрэтнень района Леова — 33,8%, в селе Кэприяна Страшенского района — 27,37%, а в коммуне Гилинжень Теленештского района — 24,45%.

В муниципии Кишинев же проводится местный референдум по отставке примара Дорина Киртоакэ. К 14.00 проголосовали 11% избирателей, что составляет порядка 70 тысяч человек. Чтобы он состоялся, явка должна превысить 33%.