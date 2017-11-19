Референдум в Кишиневе: избирательные участки закрылись

Всего проголосовали 110 тысяч 512 человек, в том числе 1548 - по дополнительным спискам

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Согласно установленной программе референдума, избирательные участки открылись 19 ноября в 07.00 и работали до 21.00. В случае необходимости их работа могла продлеваться на два часа.

Чтобы Дорина Киртоакэ отправили в отставку, согласно местному законодательству, требовались голоса не менее 163,57 тысячи жителей муниципия, а избирательный порог на референдуме должен был при этом составить не менее 33%.

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Зампредседателя Окружного избирательного совета Виталий Мирон объявил, что процесс голосования на местном референдуме прошел нормально.

"Все избирательные участки завершили работу и были закрыты в 21.00. Голосование проходило в нормальном режиме за исключением названных ранее нарушений. Всего проголосовали 110 тысяч 512 человек, в том числе 1548 — по дополнительным спискам", — сказал Мирон.

При этом, на Ботанике явка составила — 22,11%, на Буюканах — 17,32%, в Центре — 18,11%, на Чеканах — 15,87%, на Рышкановке — 20,73%. Меньше всего людей пришли на участки в Крузештах — 0,96%, а больше всего — в Сынджере 35,68%.

Чебан: Благодарим всех, кто принял участие в референдуме, и уважаем сделанный выбор

Глава фракции социалистов в муниципальном совете Ион Чебан заявил, что у кишиневцев был шанс изменить то, что происходит в молдавской столице, но, по его мнению, нужно уважать сделанный горожанами выбор.

"Референдум — самая демократическая процедура, которая только существует. Мы должны поблагодарить всех, кто сегодня принял участие в нем. В 2015 году вышли на голосование около 300 тысяч человек. Сегодня — почти половина от этого числа", — сказал Чебан.

Он подчеркнул, что в Кишиневе давно не живет миллион человек и даже не 500 тысяч.

"Сегодня у людей была возможность сказать "нет" тому, что происходит в городе. Нам не остается ничего, кроме как уважать сделанный выбор. У меня большие сомнения, что Дорин Киртоакэ вернется в кресло примара. Было бы очень достойно, если бы он сам ушел в отставку", — сказал Чебан.

Киртоакэ не намерен уходить из примэрии

Дорин Киртоакэ намерен работать в местной администрации Кишинева до следующих выборов примара, которые по плану должны пройти в 2019 году.

"Хочу поблагодарить тех, кто последовал нашему призыву, и не пришел на референдум. Если в Кишиневе и в стране в дальнейшем будет демократия, мой путь — доработать свой мандат до конца", — заявил Киртоакэ.

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