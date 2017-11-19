Из-за низкой активности населения референдум не состоялся

Предварительная информация, поступившая в окружной избирательный совет, на 21.20: число проголосовавших составило 110 тысяч 512 человек, что составляет 17,54% от общего числа людей с правом голосования

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Предварительные данные явки референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева свидетельствуют о том, что из-за низкой активности населения плебисцит не состоялся.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Референдум в Кишиневе: избирательные участки закрылись

"Все участки для голосования закрылись. Нарушений, кроме тех, которые были объявлены ранее, не выявлено. Процесс голосования проходил нормально. Предварительная информация, поступившая в окружной избирательный совет, на 21.20: число проголосовавших составило 110 тысяч 512 человек, что составляет 17,54% от общего числа людей с правом голосования", — сказал замглавы городского избирательного совета Виталий Мирон на брифинге в воскресенье.

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Согласно Кодеку о выборах, если на местном референдума участвует менее одной трети, а в данном случае необходимо было порядка 210 тысяч граждан, можно считать, что референдум не состоялся. В течение 48 часов после закрытия избирательных участков окружной совет должен проинформировать ЦИК о результатах явки. Только после этого Центризирком, вынесет решение по референдуму. На данный момент ведется обработка голосов.

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