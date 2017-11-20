Как проголосовали те, кто пришел на референдум в Кишиневе

Девять из десяти пришедших на референдум жителей Кишинева и пригородов молдавской столицы выступили за отставку Дорина Киртоакэ

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Подавляющее большинство тех, кто пришел 19 ноября на местный референдум в Кишиневе, проголосовали за отставку примара молдавской столицы Дорина Киртоакэ, свидетельствуют данные окружного избирательного совета.

"Все 307 избирательных участков обработали протоколы. Данные внесены в систему. Ожидаем, чтобы представители последних бюро передали нам оригиналы протоколов", — сказал замглавы окружного электорального совета Виталий Мирон в ходе брифинга.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Из-за низкой активности населения референдум не состоялся

Таким образом, после обработки 100% протоколов, согласно предварительным итогам 87,12% или 93 тысячи 720 жителей Кишинева высказались за отставку Киртоакэ, а остальные 12,88% выступили против (13 тысяч 857 человек).

Референдум в Кишиневе: избирательные участки закрылись>>>

Однако сам референдум должны признать несостоявшимся, поскольку явка составила всего 17,54%, а требовалось, чтобы в рамках плебисцита проголосовали не менее 33% жителей муниципия, то есть порядка 210 тысяч человек.

В течение 48 часов после закрытия избирательных участков окружной совет должен проинформировать ЦИК о результатах явки. Только после этого Центризирком, вынесет решение по референдуму.