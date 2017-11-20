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Жители на улице после снегопада в Новосибирском Академгородке

В ожидании первого снега: точный прогноз погоды на 21 и 22 ноября

© Sputnik/ Alexandr Kryazhev
Общество
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 20 ноя окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 20 ноября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, температура воздуха составит до + 7 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 6  С в Кишиневе и + 7 С на юге.

Атмосферное давление пониженное. Возможны слабые геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +4 С днем, а ночью 0 С. 

Детская коляска
© Sputnik/ Александр Кряжев
Метеорологи прогнозируют снег в Молдове

В центре республики ожидается от +6  до + 7 С в дневные часы и +1 +2 С — ночью. На юге температура поднимется до + 6 градусов днем и +2 С в ночные часы.

В ближайшие дни — 20 и 21 ноября — ожидается пасмурная погода, возможны осадки, а в среду может выпасть первый снег. В целом температура будет держаться на уровне + 0 + 4 С.

Праздники

Всемирный день ребенка (Universal Children's Day) отмечается ежегодно 20 ноября. 

Церковный православный календарь на 2017 год
Nicolai Kibich
Православный календарь на 2017 год

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей

Народные приметы

Говорят, что 20 ноября на реке лед уже окончательно замерзает. Рыбаки отправляются на рыбалку, предварительно проверив все свои снасти.

В православной церкви 20 ноября почитается память святого Федота — одного из мучеников, которые пострадали за веру во Христа (всего их было около 30 человек). Именно Федот вместе со своими товарищами открыто проповедовал христианство, несмотря на то, что язычники принуждали его отречься от своей веры. В результате, Федот был арестован и казнен.

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Теги:
прогноз погоды в Молдове, прогноз, снег, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика
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