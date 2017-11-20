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Мэрия Кишинева

Референдум не состоялся: что это означает для города

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (24)
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Кто теперь будет "рулить" столицей в условиях, когда невозможно отправить в отставку отстраненного от работы мэра

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Несмотря на то, что большая часть пришедших на референдум высказалась за отставку Дорина Киртоакэ, референдум не состоялся.

Как проголосовали те, кто пришел на референдум в Кишиневе>>>

Явка составила 17,54%, а требовалось, чтобы в рамках плебисцита проголосовали не менее 33% жителей муниципия, то есть порядка 210 тысяч человек.

Референдум по отставке мэра в Кишиневе
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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После обработки 100% протоколов, согласно предварительным итогам, 87,12% или 93 тысячи 720 жителей Кишинева высказались за отставку Киртоакэ, а остальные 12,88% выступили против (13 тысяч 857 человек).

Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше?>>>

Однако на текущую ситуацию в городе это никак не повлияет.

Силвия Раду, назначенная и.о. примара столицы, теперь до конца мэрского мандата будет выполнять функции руководителя города.  

Иными словами – до 2019 года, а судебный процесс над отстраненным градоначальником Дорином Киртоакэ может продолжиться.

Избирательный участок, архивное фото
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Трансляция завершена.Text-online: референдум по отставке мэра Кишинева

Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение ему выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях – извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы.

Силвия Раду год назад баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата, с 2008 по 2015 год она занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa. В начале ноября 2017 года Нистор Грозаву подписал распоряжение о назначении Силвии Раду и.о. примара.

Референдум в цифрах
© Sputnik/
Референдум в цифрах
Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (24)

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Теги:
референдум, мэрия, Кишинев, Общество
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