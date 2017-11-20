Новые обыски в Молдове: где проходят проверки

В Молдове проходят новые обыски: проверки проводятся в том числе в мэрии Кишинева

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Новые обыски проходят в Молдове.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Махинации с тендерами на закупку продуктов: пока не сидит никто

Национальный антикоррупционный центр Молдовы совместно с антикоррупционной прокуратурой проводят обыски сразу в нескольких мэриях страны по делу, связанному с махинациями во время проведения тендеров.

"Проводятся обыски. Изымаются документы в примэриях, в том числе в офисе министерства окружающей среды и примэрии Кишинева", — сообщила Sputnik пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

По ее словам, проверки проходят и в нескольких компаниях — бенифициарах указанных тендеров.

Детали операции будут представлены позже.