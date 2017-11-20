Из Кишинева в Тель-Авив: как будут летать самолеты и почем билеты

В правительстве отмечают, что цены на авиабилеты из Кишинева в Тель-Авив будут доступными

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. На молдавский авиарынок приходит новый оператор — вторая по крупности авиакомпания Израиля — "ARKIA Israeli Airlines". Она будет осуществлять полеты между Кишиневом и Тель-Авивом.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Как жителям Молдовы купить дешевые авиабилеты

Прямое сообщение между Израилем и Молдовой стало возможным после того, как правительство РМ устранило ограничения по количеству авиакомпаний, которые могут организовывать полеты в данном направлении, сообщает пресс-служба кабмина, уточняя, что цены на авиабилеты из Молдовы в Израиль будут доступными.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе недавнего визита молдавского премьер-министра Павла Филипа в Израиль.

Таким образом, начиная с 5 июня 2018 года, полеты из Кишинева в Тель-Авив будут осуществляться раз в неделю по вторникам. С 6 июля рейсы будут осуществляться дважды по вторникам и по пятницам.