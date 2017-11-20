Храм города в Слободзее отметят с победителями "Новой волны"

В храмовом празднике молдавской части города Слободзея примут участие и победители нынешнего года Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Сочи.

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Храмовый праздник отметит 21 ноября молдавская часть города Слободзея. Поздравить горожан с праздником приедет также и молдавская группа "DoReDos", ставшая победителем Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2017" в городе Сочи.

"По традиции в Храме Михаила состоится Богослужение. В 10.30 пройдет крестный ход от Храма к часовне перед зданием РОВД", — сообщили в пресс-службе администрации города.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Почему Тирасполь, Кишинев и Бендеры отметят храм в одно время

Праздничная программа включает различные мероприятия. С 11 утра в центре города начнут работу торговые точки, в местном ДК откроются тематические выставки — Слободзейского исторического музея, Центральной районной библиотеки, Детской художественной школы и коллектива декоративно-прикладного искусства "Магия творчества".

В фойе ДК пройдет выступление фольклорного ансамбля ДК села Чобручи "Чобручанка". После в главном зале состоится торжественное мероприятие, посвященное Храмовому празднику с участием творческих коллективов ДК, а также концерт победителей Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2017" в городе Сочи группы "DoReDos".

В 17.00 намечен танцевальный марафон. А завершится праздник в 18.00 фаер-шоу.